【曾江離世】曾奪香港舞台劇獎最佳男配角　香港話劇團藝術總監讚曾江為「不可多得的好前輩」

▲ 曾江（左）於《》飾演。（香港話劇團Fb圖片）

資深著名藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡，享年87歲。曾江女兒曾慕雪今日（28日）說感謝各界關心，又說相信爸爸會收到大家對他的愛，詳情即看：【下一頁】。

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香港話劇團藝術總監陳敢權於社交平台發文悼念曾江，讚揚他為一位不可多得的好前輩。陳敢權憶述，初次與曾江見面要數到1982年在港台單元劇客串的經歷，曾江當時飾演律師，已是影視紅星，但仍和藹可親。陳敢權後來轉到演藝學院任教，曾江女兒曾慕雪為其學生，每逢曾慕雪有演出，曾江必定捧場，亦時常支持話劇團的演出，並加以提點。

陳敢權說，曾江與香港話劇團有些緣分，因曾江在舞台上的處子作，就是1993年為話劇團演出的《他人的錢》，飾演一名華爾街清盤專家，呈現出角色的心狠手辣、急功近利，演出成為當時城中熱話。至2006年，曾江應邀飾演《德齡與慈禧》中的榮祿，並憑細膩的演繹，奪得第十六屆香港舞台劇獎「最佳男配角（悲劇／正劇）」獎項。陳敢權又感激曾江演過的人生：「榮祿雖有盡時，光影總會留痕。」

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責任編輯：黃悅晴