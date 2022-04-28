【補水時間】運動前後補水黃金時間　醫生：喝錯反而會脫水

▲ 運動前後補水黃金時間，醫生：喝錯反而會脫水。

市面上有售各種能量補充飲品，不少人選擇運動後飲用以回復身體能量。不過，運動前後補水也有分「黃金時間」，選錯時間或喝錯飲料，反而會導致脫水。台灣恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師在Facebook專頁發文，指出運動前後補充的水、運動飲品、能量飲品，及飲用時間都大有講究。選對能增加運動表現、有效補充水分，選錯則會導致發胖，甚至脫水；因此要在對的時機喝對的飲料，才不會造成身體負擔。

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運動前選擇：能量飲料

成分：咖啡因、檸檬酸、葡萄糖、B群、牛磺酸

作用：幫助提神，提升運動表現。

建議時間：運動前30分鐘

高醫生表示，能量飲料内含的咖啡因能幫助在運動中更專注、更提神；另外含易吸收的葡萄糖，迅速提供身體能量來運動。而添加營養劑如牛磺酸，能減少焦慮、提高氧氣利用率。但需注意不要在運動時飲用，因爲咖啡因有利尿功能，在運動時飲用會容易脫水，減慢身體恢復。

運動後選擇：運動飲料

成分：水、電解質、糖

作用：快速補充水分，幫助身體復原。

建議時間：運動後30分鐘

長時間運動 (例如：馬拉松、鐵人三項) 後建議飲用

醫生解釋，運動飲料内含的電解質可補充因流汗失去的鹽分，幫助身體吸收水分、防抽筋。內含的糖分可補充所消耗的肝醣，恢復體力。需要注意飲用時間，若運動超過1小時以上，仍有明顯的喘與流汗，才需要補充。若運動強度不夠則不用喝，否則等於喝進多餘熱量和糖分致肥；喝水就可以。

建議最好的飲料：水

好處、作用：可隨時飲用，補充流失水分。

醫生提醒，長時間運動後不建議只飲水。因身體已流很多汗，有脫水情況，若只大量進水而不補充鹽分，會造成體內慢性水中毒。嚴重會突然昏倒，極端情況下有機會致死。因此運動飲料是長時間運動後的較佳選擇。

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【本文獲臉書粉絲團《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權】

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責任編輯：張沛