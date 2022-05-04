節能全電家居　投入減碳生活 

香港人愈來愈着重環保，不論在日常生活、能源使用都希望達至低碳水平。有見及此，位處將軍澳石角路1號的全新莊園宅邸海茵莊園，便為港人締造一個理想的全電家居，其地理位置優越，鄰近港鐵康城站，可以選用最環保的交通工具代步，實踐真正的低碳生活。海茵莊園被山巒環繞，右邊是山，左邊是海，完完全全被大自然包圍，再配合綠化設計及環保理念，帶給住戶舒適、健康、低碳的度假式生活，居住於此，每天都過著寫意悠閒的時光。

▲ 西門子30厘米嵌入式雙頭電磁爐與擁有一級能源效益標籤的內置式單門雪櫃，優質耐用，減碳效果一流！

▲ 全屋配備節能耐用的家電，給住戶完美的綠色居所。

全屋配備優質家電



想實踐低碳生活，簡單可從日常生活入手，例如使用節能的家庭電器。九龍建業深明此道，故全力支持全電家居，整個海茵莊園的單位均配備多款節能家電，例如於開放式廚房採用西門子30厘米嵌入式雙頭電磁爐，不單有助減低居室溫度，減少油煙，令居室和廚房更清涼，空氣更清新，間接減少使用冷氣機、空氣清新機的比率，大大減低用電量及碳排放量。此外電磁爐的爐面更能變身成額外的工作台，不但能節省空間，更能方便熱愛下廚的住戶享受烹調樂趣，而且易於清潔、打理，能減少使用對環境有害的清潔劑。加上電磁爐亦較為安全、可靠，節能同時減少對環境的傷害，每天實踐理想綠化生活。

▲ 集一級能源效益標籤、一級用水效益標籤於一身的Whirlpool二合一洗衣乾衣機，最適合講求環保、節能的住戶。

▲ 意大利ELICA內藏拉出式Elite 26 / TT26 (60cm) 抽油煙機非常纖巧慳位，輕輕一拉立即啟動抽走油煙，非常方便。

除此之外，單位內採用多款擁有一級能源標籤、大獲好評的家電，當中包括意大利ELICA 內藏拉出式Elite 26 / TT26 (60cm) 抽油煙機、西班牙Nodor內藏式無霜小型雪櫃、Whirlpool二合一洗衣乾衣機WFCI75430，以及Whirlpool內置式單門雪櫃。此等家電設備不單優質耐用，更能帶給住戶一個環保的智能家居，有助減低碳排放量，改善溫室氣體對環境的傷害，符合每一位追求低碳生活、希望居住在全電家居的用戶的要求。

▲ 設計師善用海茵莊園被山與海包圍的先天優勢，以英式莊園為藍本，設計出度假式莊園。

▲ 海茵莊園的綠化設計及環保理念，帶給住戶舒適、健康、低碳的度假式生活。

節能英式園林



九龍建業為了達至低碳減排的目的，除了積極推動全電家居外，於整個海茵莊園的設計上也下了不少心思。海茵莊園先天環境優厚，被山與海包圍，讓住戶完完全全被大自然擁抱，於是設計師就以英式莊園為藍本，再加上度假式理念，從而設計出The Manor會所與Manor Garden的優質園林設施。九龍建業市場及銷售經理陳淑芳表示：「The Manor會所的外牆採用落地玻璃，完美運用自然光，以減少用電，做到節能的效果。至於能讓住戶享受園林美景的Manor Garden，擁有約20,000平方呎綠化園林，配上瑰麗堂皇的園林綠化設施，讓每一位住戶都可以沈醉於歐洲莊園式的美景，並體驗擁有健康、環保及大自然等三大元素的寫意生活之中。」

▲ 擁有約20,000平方呎綠化園林，配上瑰麗堂皇的園林綠化設施，住戶可以沈醉於歐洲莊園式的美景。



鼓勵加入電動車行列



除了貫徹環保的綠化園林和全電家居外，海茵莊園亦貼心地為住戶想多一步，希望住戶在日常的交通上也能實行低碳生活，故在停車場設有電動車充電站。不單是方便住戶為電動車充電，更是間接鼓勵一眾使用汽油車的用家，轉投更節能環保的電動車。

▲ 會所外牆採用落地玻璃，巧妙運用自然光，減少用電，做到節能效果。

大家生活在這個密不透風的石屎森林，面對日益嚴重的污染問題，嶄新的全電家居正好可以幫助大家輕鬆投入綠色生活。就好像海茵莊園從設計以至配套，每一項細節都貼心地為住戶着想，配合電動車充電站，務求讓住戶進一步減低碳排放，是不少人的理想安樂窩。

(特約)