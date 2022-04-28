【DSE2022】通識科卷一涉東奧WFH義工服務　政治題再絕迹必答題

▲ 中學文憑試（DSE）通識科今日開考。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）通識科今日（28日）開考，今次是通識科被公民與社會發展科逐步取代的最後第2屆考試。通識科卷一3條必答題，議題分別涉及義工服務、東京奧運，以及疫情下在家工作，繼前年考問新聞自由之後，政治敏感題目連續第2年絕迹必答題。

通識科疫下取消「獨立專題探究」（IES）後，卷一「資料回應題」及卷二「延伸回應題」分別佔62%及38%。今早率先開考的卷一，共設3條必答題。

第1題涉及義工服務，資料A為2017年港人參與義工調查，列出港人做義工的主要困難；資料B是2017年1名公益少年團傑出團員經驗分享文章。題目要求考生描述香港人參與義工服務的兩個現象、指出及解釋青少年參與義工服務對其個人成長可能帶來的兩個好處，並問及考生在多大程度上同意以獎勵作為誘因，來推動青少年參與義工服務。

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第2題涉及2020年東京奧運，提供3份資料，資料A為東奧官方網站指奧運會最終目標為通過體育促進人類與世界和平，以及2021年新聞報道指全球6億人透過在家收看東奧開幕式；資料B為節錄新聞報道提出東奧的「亮點」；資料C取材自3篇新聞及網上雜誌文章，指奧運凝聚不同國家種族人士，以及奧運五環象徵。題目要求考生根據資料描述奧運體現的兩項全球化特徵、根據資料指出及解釋東京奧運反映的兩項「正面價值」，以及解釋奧運能如何增進世界各地人民的友誼。

第3題涉及疫情下在家工作（WFH），資料A為取材自2份新聞報道及2021年調查報告，指疫情期間在家工作成為新常態，解釋WFH的好處；資料B為2020年疫情期間香港人在家工作的調查結果，列出相比在辦公室工作，在家工作的多項好處。題目要求考生參考資料，指出及解釋遙距工作興起的兩個原因，以及就社會帶來的影響而言，問及考生認為「遙距工作應否在香港予以推廣」。

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記者：馮琪雅