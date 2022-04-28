【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容

▲ 曾江到了晚年60歲才明白愛情的什麼。

資深演員曾江昨日（27日）被發現倒斃在尖沙咀一間檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認，曾江縱橫演藝圈60多年，演過不少經典作品，他生前的愛情婚姻跟他的演藝事業一樣精彩，他曾經歷過三段婚姻，直到遇上第三任妻子焦姣，他才明白真正的愛情。

曾江與焦姣於1994年結婚，當年曾江已經60歲，而焦姣51歲，因而被世人稱為「最美的黃昏戀」，兩人婚後周遊列國，曾江更會上載恩愛照片到社交網，羨煞旁人。兩人至今已經相愛28載，可惜曾江在昨日先行一步。

最新影片推介:

曾江年輕時高大靚仔，行為舉止十分紳士，吸引不少女星埋身，不過有指他生性孤傲耿直，是對婚姻的致命傷，他的第一任妻子是演員藍娣，兩人因拍戲而結緣，男神配女神天生一對，拍拖幾年就結婚，兩人育有一子，後來兩人因性格不合，爭吵愈來愈密，婚姻維持了10年最終走上離婚之路。

曾江的第二任妻子是專欄作家及著名模特兒鄧拱璧，美貌與智慧並重，曾江是追求者之一，兩人婚後育有一女，婚姻也是維持了10年就走到盡頭，原因也是性格不合導致爭吵不斷，鄧拱璧離婚後再婚粵劇名伶阮兆輝。

▲ 焦姣是曾江第一任妻子藍娣的閨蜜。

曾江的第三任妻子焦姣，是著名的配音員，值得一提的是兩人一早已認識，焦姣是曾江第一任的妻子藍娣的閨蜜，經常會到他家打麻雀，而焦姣亦曾有過一段婚姻，她的丈夫是台灣演員黃宗迅，後來因車禍去世，焦姣在丈夫去世後就到了香港發展，有一次，曾江與焦姣在同一個片場，為了要趕往下一個片場避免塞車，曾江便駕着電單車載著焦姣一起去，焦姣卻觸景傷情在路上嚎啕大哭，原來是想起丈夫騎電單車出意外而逝世。

▲ 曾江與焦姣的愛情被稱為「最美的黃昏戀」。

相處之道互相包容

曾江聽了焦姣的故事後非常感動，認為焦姣很善良，這次之後兩人開始來往，彼此互相關心和照顧，繼而擦出了愛火，並於1994年在新加坡結婚，接受西方教育的曾江，多年來維持看英文報紙、喝咖啡習慣，但焦姣思想比較傳統，因此相處下來會有小摩擦，但焦姣表示兩人相處之道就是互相包容，因此一旦吵架，她說廣東話，曾江說國語，架就吵不起來。

曾江在結婚的第26年，於七夕情人節，一改以以往霸氣和威嚴的形象，害羞地向老婆焦姣表白：「太太不是用來想的，她是我的一部分嘛，我希望我是她一部分啊！」盡顯鐵漢柔情！難怪曾江曾說：「焦姣是天使，是上天送給我的禮物。在沒有遇到焦姣之前，我都不懂得什麼是愛情。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰陳麗薇