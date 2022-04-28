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【人氣高企】MIRROR亮相3大活動　靚相見證人氣男團超強大魅力【多圖】

17:47 2022/04/28

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）組成男團MIRROR人氣勢不可擋。

最新影片推介：張明偉專訪

最近，連續數天都看見MIRROR的蹤影，當中包括在4月24日舉行《Chill Club推介榜 年度推介21/22》，當時由MIRROR作開場表演壓軸，跳唱歌曲《BOSS》，全場氣氛高漲。

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【MakerVille】MIRROR開演唱會被索票訊息炸爆　官方歌迷會成立前約齊Admin開會

隨後在4月26日於西九文化區藝術公園舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布MIRROR演唱會詳情，令全城「鏡粉」興奮。

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到在昨天（4月28日），MIRROR出席由電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」發布會，同場宣布MIRROR官方歌迷會將於下月成立外，壓軸出場MIRROR更首次現場唱出最新團歌《Innerspace》。

雖然一星期有3天都有MIRROR的亮相活動，不過相信一班「鏡粉」都不會厭！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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姜濤 盧瀚霆 呂爵安 柳應廷 陳卓賢 江𤒹生 楊樂文 邱傲然 李駿傑 邱士縉

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