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【逃獄兄弟2】伍詠薇拍攝遇意外被𠝹損　伍姑娘被嚇窒：俾嘅都係真反應！

娛樂 12:37 2022/04/28

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伍詠薇再度展現精湛演技。

伍詠薇一向戲路多變，早前伍姑娘於電視劇《金宵大廈2》裡演出有精神問題的母親成城中熱話，演技獲得激讚。此外，於電影《逃獄兄弟2》伍姑娘繼上一集飾演譚耀文太太後再度客串，角色性格全然不同，但對伍姑娘何謂完全無難度！

今集譚哥與伍姑娘這對夫妻在戲中和好如初，但因譚哥被吳卓羲威脅逃獄、派人襲擊伍姑娘，惡漢不停敲打伍姑娘座駕的擋風玻璃，玻璃碎散落一地及跌在伍姑娘頭上，嚇得伍姑娘驚惶失措，事後伍姑娘說：「雖然不是真玻璃，但都距離好近，有輕微𠝹損，好驚但又好刺激！」

譚耀文跟伍詠薇飾演一對夫婦。

真心覺得驚

在正式拍攝前，伍姑娘認真聆聽導演麥浩邦的講解，又與動作指導試走位，伍姑娘表示入行多年，未試過拍這種被大漢恐嚇的戲份。

她回憶說：「試位時見枝棍不停打埋嚟，已經有啲驚，到正式拍攝時，棍棍砰砰聲重擊塊玻璃，真心驚，但做演員無辨法，死頂！俾嘅都係真反應！」

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至於另一場在探監室的戲份，伍姑娘經過上集和譚哥合作後開始混熟，大讚對方是好對手，說：「今次大家摸熟咗，我哋一齊調節對白，做得更好，調節完大家都會心微笑！」

最新影片推介：張明偉專訪

睇《Yes!》雜誌見哥哥

另外，飾演士多妹的鄧月平，對店內好多80年代陳設深感興趣，吳卓羲、張建聲、張繼聰等就以哥哥身份同鄧月平話當年，其中一本青年雜誌《Yes!》更引起大家討論！

鄧月平有一幕被吳卓羲推跌的戲份。

去到拍攝動作戲份鄧月平就會被吳卓羲推落地再挾持，相當驚險。

鄧月平說：「個士多好細，周圍都係玻璃碎，我知卓羲一直都好擔心會整傷我，佢好好，會就住力但畫面睇又好用力，非常專業同值得學習，有幾次我爭啲撼落汽水機個角，跟住佢就提我要識就位。另外士多個陳設好靚，一打開本《Yes!》就係張國榮，好吸引，以前我都有儲Yes!Card。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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