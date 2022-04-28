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【熱帶氣旋】今年新增5熱帶氣旋新名字　包括西望洋、紫檀等

社會 12:34 2022/04/28

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(新聞處提供)

西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增五個名字：「西望洋」、「琵鷺」、「紫檀」、「簡拉維」及「班朗」，分別取代舊有名字「黃蜂」、「蓮花」、「莫拉菲」、「天鵝」及「環高」。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會／世界氣象組織轄下的颱風委員會於第54屆會議中通過採用這些新名字，6個新名字的意義及提出的國家如下：

  • 西望洋西望洋山為澳門新八景之一中國澳門
  • 琵鷺一種澳門常見的候鳥中國澳門
  • 紫檀一種喬木（紫檀）菲律賓
  • 簡拉維一種春天開花的灌木，有黃色的花朵（連翹）韓國
  • 班朗一種開花喬木（大花紫薇）越南

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。強颱風「黃蜂」於二○二○年五月吹襲菲律賓，造成至少160人受傷，超過10 000間房屋損毀。熱帶風暴「蓮花」於2020年10月為越南帶來暴雨，造成148人死亡或失蹤。強颱風「莫拉菲」於2020年10月下旬先後吹襲菲律賓和越南，造成最少50人死亡、40人受傷及78人失蹤。2020年11月初正面吹襲菲律賓的超強颱風「天鵝」是西北太平洋及南海區域自2013年超強颱風「海燕」以來最強的熱帶氣旋。「天鵝」在菲律賓造成最少25人死亡，超過17萬間房屋受損。強颱風「環高」於2020年11月中旬先後為菲律賓及越南帶來狂風暴雨，造成至少102人死亡、90人受傷及10人失蹤。

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責任編輯：余思嵐


 

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