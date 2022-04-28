【新冠藥物】中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究　招募2,000名最近確診者

▲ 中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究，招募2,000名18歲或以上最近確診者。（中大提供）

香港中文大學臨床研究中心宣布與中大醫院合作進行臨床研究，以評估新型口服藥物JT001 （VV116）用於早期治療輕度至中度新冠肺炎病人的有效性，了解這種新藥在防止新冠病人病情惡化的效用。今次是本港首個臨床研究，於患者身上進行專為新冠肺炎研發的口服藥物治療。

研究會在全球招募2,000名18歲或以上最近確診的新冠患者，本港的患者可經中大醫院新冠門診參與。最近感染並有興趣參加臨床研究的患者將首先接受篩查，符合條件的便會繼而接受有關治療。參與者將被隨機分配接受JT001（VV116）或安慰劑 5天，並將接受密切觀察疾病進展29天

中大醫學院內科及藥物治療學系副教授、一期臨床研究中心醫學總監陸安欣表示，新冠病毒不斷變化，新的變種將會陸續出現並在社區傳播。因此，需要更多的治療方案來防止患者出現重症及併發症，尤其是長者和長期病患者等免疫力較弱的群體。

團隊亦希望相關研究數據可供醫管局參考，為日後公立醫院臨床治療新冠病人提供更多選擇。

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責任編輯：李榮忠