【食用安全】上水買麥當勞漢堡包疑吃到生牛肉　網民：好似1成熟都無

▲ 近日有市民在上水麥當勞分店買芝士漢堡，咬了一口後，發現牛肉疑未煮熟。

近日有市民在上水麥當勞分店買芝士漢堡，咬了一口後，發現牛肉疑未煮熟。影片在網絡流傳，引起關注，不少網民看了也感到驚訝。根據食物安全中心的資料，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，不建議消費者進食未經煮熟的漢堡牛肉或牛扒，以免食物中毒。TOPick向麥當勞查詢此事，他們表示關注，稱正積極了解事件及聯絡相關顧客跟進。

該名市民本周一（25日）在上水彩園邨的麥當勞買外賣芝士漢堡，咬了一口後，發現口感異常，遂揭開麵包查看。從影片可見，該牛肉的質地與平時煎過的不同。當事人用手捏了捏牛肉後，牛肉黏著手指，肉質明顯鬆散。

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影片在網絡熱傳，網民議論紛紛，不少人看了也感到相當驚訝。有人指，該塊牛肉一成熟也沒有。也有人稱看完影片後，這陣子也不敢吃漢堡包。另有人表示，若遇此情況，必會向餐廳投訴。

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吃未煮熟漢堡牛肉可致食物中毒

根據食安中心的資料，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。當肉類絞碎製成漢堡肉餅時，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉餅。除非將漢堡肉餅徹底煮熟，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。因此，碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。

食安中心指，透過未經煮熟的漢堡牛肉感染致病性大腸桿菌可以致命。食安中心解釋，牛的腸道是致病性大腸桿菌的主要來源。其中一種O157:H7血清型大腸桿菌可引致急性腎衰竭，幼童及長者的風險尤其高。消費者不宜進食未經煮熟的漢堡牛肉或牛扒，以免食物中毒。

麥當勞：正積極了解事件

麥當勞回覆TOPick查詢時指，留意到近日網上有流傳疑似與本公司餐廳食品相關的片段，就此表示關注，並正積極了解事件及聯絡相關顧客跟進。

麥當勞續指，一向秉承嚴謹的營運守則及食品安全標準，已即時檢視相關餐廳的運作，並加強抽查品質，提升員工培訓，確保為顧客提供優質的食品和服務。

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責任編輯：羅嘉欣