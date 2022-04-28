【盜竊提堂】涉挪用會計師事務所10萬元服務費　會計師准保釋6月再訊

▲ 被告鍾智亨。(梁錦麟攝)

40歲會計師涉兩度挪用其會計師事務所服務款項共10萬元，被廉署起訴2項盜竊罪。案件今（28日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至6月23日，以待被告聘請私人律師，被告准以現金1萬元等條件保釋候訊。

被告鍾智亨（40歲，報稱會計師），被控於2018年2月23日至4月10日期間，在香港偷竊禮佰敦會計師事務所的5萬元財產，及於同年8月31日偷竊恒生銀行欠Harmony Business Consultants Limited的5萬元債項。

被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待被告聘請私人律師。控方不反對保釋申請，但要求加設2項保釋條件。裁判官將案件押後至6月23日再訊，被告准以現金1萬元保釋，期間不得離港，不得直接或間接接觸控方證人。



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記者：梁錦麟