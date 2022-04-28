【靚太安樂窩】 3孩媽媽收納師分享衣物收納大法　10秒摺衫法慳位減省搵衫時間

▲ 收納師Kitty教大家如何收納衣物。

健身窒已經重開，出門做運動時，有沒有遇過運動衫褲「東一件，西一件」的情況？專業收納師Kitty Wong是三孩母親，近日在「MCM媽．潮．物專業收納服務」Facebook專頁分享了運動衫褲收納方法，方便又快捷！

最新影片

相信不少人在找運動衣服時，會出現「一套衫分開擺」，要花時間去尋找衣服的情況出現，特別是趕時間的時候，會更加不方便。Kitty教大家一個收納衣物的技巧。

第一套：短運動衫褲，先把上衣對摺，對摺後再把褲子放入衣服裡，把褲子及衣服一併摺起，即可。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第二套：長運動衫褲，先把長褲摺得愈薄愈好，然後把上衣對摺後，再把褲子放入衣服裡，再一同把褲子及衣服盡量摺薄。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第三套：自由配搭運動衫褲，Kitty指只需要重覆把上衣對摺，再放入褲子，變成一套運動衫褲，即可。

以上的收納方法，可以在做運動時直接選取一套，不用再分開拿衣服及褲，方便又快捷，節省時間，又不需煩惱如何配襯！

以上內容及圖片獲MCM媽．潮．物專業收納服務授權轉發。

資料提供：MCM媽．潮．物專業收納服務Facebook專頁及YouTube

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文