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【靚太安樂窩】 3孩媽媽收納師分享衣物收納大法　10秒摺衫法慳位減省搵衫時間

休閒消費 16:37 2022/04/28

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收納師Kitty教大家如何收納衣物。

健身窒已經重開，出門做運動時，有沒有遇過運動衫褲「東一件，西一件」的情況？專業收納師Kitty Wong是三孩母親，近日在「MCM媽．潮．物專業收納服務」Facebook專頁分享了運動衫褲收納方法，方便又快捷！

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相信不少人在找運動衣服時，會出現「一套衫分開擺」，要花時間去尋找衣服的情況出現，特別是趕時間的時候，會更加不方便。Kitty教大家一個收納衣物的技巧。

第一套：短運動衫褲，先把上衣對摺，對摺後再把褲子放入衣服裡，把褲子及衣服一併摺起，即可。

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第二套：長運動衫褲，先把長褲摺得愈薄愈好，然後把上衣對摺後，再把褲子放入衣服裡，再一同把褲子及衣服盡量摺薄。

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第三套：自由配搭運動衫褲，Kitty指只需要重覆把上衣對摺，再放入褲子，變成一套運動衫褲，即可。

以上的收納方法，可以在做運動時直接選取一套，不用再分開拿衣服及褲，方便又快捷，節省時間，又不需煩惱如何配襯！

以上內容及圖片獲MCM媽．潮．物專業收納服務授權轉發。

資料提供：MCM媽．潮．物專業收納服務Facebook專頁及YouTube

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責任編緝：蕭雅文

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