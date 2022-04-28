【互相尊重】買二手衫欲「買五送一」遭拒 港女向店主婆婆發爛：一毫唔俾你賺

▲ 最值得尊重的善長，最懂得讓受助者的尊嚴得以保存。

路經某區一橫街，一個非常狹小毫不起眼的小店，有一位長者在售賣衣服。店內衣物雜亂無章，有的掛在衣架上、有的被翻箱倒籠，橫七豎八放在地上，堆積如山。

在我前面的一位女士步經此店，看見衣架上寫着「此架$20」，便走進店內，迅速拿了好幾件冬天衫。

「阿婆，收一百啦！」她把衣物交店主，並拿出一張一百元紙幣。店主婆婆點算衣物。「太太，一共六件衫，120元至啱。」「阿婆，你估我唔知道嗎？你啲衫係人哋唔要俾你嘅，你無本生利。我依家又唔係唔俾錢，我叫你買五送一，你咁都同我計？」

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「太太，啲貨我真金白銀用錢買㗎！20蚊一件已經好平，你揀嘅全部係冬天大褸，20蚊連拉鏈都買唔到啦！燈油舖租樣樣都要錢，我已經無錢賺，唔講價㗎！」「你唔減吖嘛，我就一毫子都唔俾你賺！」那女士悻悻然走了。店主沒生氣，把衣物隨意放回架上，繼續工作。

我瞥見那女士手中拿着一杯特色飲品，那杯飲料接近40元，她喝了不足一半，離開婆婆的店時，順手把它丟在門前的垃圾桶。40元一杯飲品，她視為合理價錢；20元一件衣服，她覺得必須減價。

有些人明顯需要別人的支援和幫助，這時候是我們顯示話事權力，借機欺壓，還是悄悄施以援手，寧願自己利益受損，蝕底一點，讓別人感受幸福和幸運？有人願意付出不是最價廉的價格，向某些檔主購買日常用品；有人即使不需加餸，仍會向小店多買兩個小菜回家。

最值得尊重的善長，最懂得讓受助者的尊嚴得以保存。

原文刊於《經濟日報》，原題為「一毫子都唔俾你賺」