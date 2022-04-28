【Collar成員】芯駖人氣升拍新廣告　Sumling示範穿戴配搭美學　

▲ Sumling接拍手錶廣告。

本地人氣女團Collar成員Sumling（李芯駖）近日接拍手錶廣告，示範穿戴配搭。

Sumling為追夢一直不斷努力，憑藉多年舞蹈經驗加上個人魅力，排除萬難，秉持天生敢為不放棄的精神，成功於選秀節目突圍而出，加入女團Collar人氣一直飆升，與品牌精神Born To Dare相呼應。

▲ 熱愛舞蹈敢於追夢的 Sumling。

首次為腕錶品牌示範造型的Sumling一次過演繹三款Tudor Black Bay系列腕錶，將好動靈活性格展露無遺。

熱愛舞蹈敢於追夢的 Sumling 穿上向探險家致敬的 Tudor Black Bay Pro，展現出 Tudor全新美學風範。

▲ 一次過演繹三款腕錶，

精鋼固定外圈營造剛強外形，加上首次於 Black Bay 系列用上的棱角分明黃色「雪花」指針，為腕錶添上溫柔感，絕對適合柔中帶剛、風格強悍的女生。

Tudor幾款最新腕錶亦以黃金鋼色配搭示人。Black Bay GMT S&G 的金鋼錶帶加上溫暖錶圈配色，更添復古韻味。雙色錶圈今次以棕黑兩色出現，輕鬆區分晝夜，將 GMT 功能發揮至極致。

最新影片：張明偉