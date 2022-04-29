【高薪人才】華為全球招聘天才少年不限學歷　年薪最高240萬美女博士曾入選

▲ 華為以年薪最高約240萬港元招募頂尖人才。

中國科技龍頭華為本周一（25日）公布全球招聘「天才少年」，表明不限學歷，但要求在數學、電腦等方面有突出表現。華為過往以年薪最高201萬（約240萬港元）招募頂尖人才，至今只有5人獲以頂級入職條件聘用，今次再度招聘亦引來注目。

綜合內地媒體報道，華為的招聘公告顯示，應徵者不限學歷、不限學校，但要求在數學、電腦、物理、材料、晶片、智能製造、化學等相關領域有特別建樹，並有志成為技術領軍人物。至於加分項目包括擁有重量級科研成果、論文或專利，於頂級實驗室或尖子班畢業，又或在國際頂級競賽獲獎。

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年薪3級制最高240萬

華為指應徵者正式入選後可享有「5倍薪酬」，但沒有說明確實薪酬。按「天才少年」計劃採用年薪制可見，設有3個級別年薪，分別由86.6萬人民幣（約100萬港元）至201萬（約240萬港元）不等，因此是次薪酬一樣令人期待。

華為創始人任正非在2019年6月對外宣布開展天才少年計劃，用頂級挑戰及頂級薪酬招募頂尖人才，效力華為。任正非曾表示，將從全世界招攬20至30名天才少年。計劃的標準非常嚴格，除了通過筆試外，還需經歷7輪面試。

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全球僅5人獲最高年薪

目前全球僅5人獲最高年薪，包括2019年入職的鍾釗，他擁有中國科學院大學「模式識別與智能系統」博士學位。據華為員工網絡社區曾發布文章指，鍾釗博士入職不足一年，便帶領團隊將AutoML算法研究，應用於千萬部華為Mate系列和P系列手機上。

來自湖南華中科技大學電腦系統結構專業的女博士生姚婷，在修讀博士期間，經常發表論文，研究方向多為數據庫、鍵值存儲系統及新型存儲介質等。她於2020年入選成為華為天才少年，博士畢業即月入14萬人民幣（約17萬港元）的高薪，被指走上人生的巔峰。

姚婷曾謙虛地表示，「我不覺得自己值得宣傳，我所在的領域有很多人都特別優秀。」她指自己在中考只獲得2A4B的成績，被大多數人定義為失敗，但她認為這不一定是失敗，而且「一個人的成功不是看他月入多少，而是創造出來的價值。」

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責任編輯︰王明芳