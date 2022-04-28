【金宵大廈2】連詩雅旗袍Look艷壓群芳　兩對CP將延續《金宵1》遺憾的愛？

▲ 《金宵大廈2》

劇集《金宵大廈2》將於明天（4月29日）大結局，在昨晚（4月27日）播出由胡鴻鈞、連詩雅、黃俊豪等主演《金宵大廈2》第9個單元《嫁衣》下集。

劇情講述裁縫旗袍師小程（胡鴻鈞飾）不擇手段將「夢中情人」科雲（連詩雅飾）追到手後即怪事連連；對店中「禁忌的旗袍」有所迷戀的科雲，一次試穿旗袍時遭領子勒頸險喪命，之後旗袍「顯靈」揭示小程真面目，科雲傷心離去後。

旗袍化身「旗袍科雲」向小程索命，小程情急下以剪刀拮落「旗袍科雲」，另一邊廂，科雲遭竹支插傷入院，為了拯救危殆的科雲，小程犧牲自己化身男裝禮服長伴旗袍，結局淒美又心寒。

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連詩雅仙氣旗袍look

昨晚輪到連詩雅晒冷，身型高佻的她，穿上旗袍後女神Feel盡出，網民除讚她「弗爆」，又讚她與胡鴻鈞外型襯到絕，是既新鮮又有潛力的CP組合：「好有化學作用，罕有地合拍」、「靚仔靚女又識做戲，應該開番套劇畀佢哋」、「胡鴻鈞咁多拍檔最襯連詩雅，兩個一齊個畫面好和諧」。

另網民又指昨晚連詩雅化身「旗袍科雲」時，能明顯演繹出不一樣的科雲，是演技肯定之作：「啲語氣同平時完全唔同，做得好！」

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四角戀展驚人轉變

至於作為結尾單元故事的《嫁衣》，由於集齊淒美、奇幻、驚嚇、遺憾等元素，網民看畢後踴躍留言讚好，並感嘆故事帶出的淒美訊息：「小程見到既科雲原來係幻象，呢個轉折正」、「呢個單元鏡頭調色運用值得一讚，有藝術美感得嚟又帶點陰森恐怖」、「今次真係愛的表現，犧牲自己救科雲，小程永遠要同個公仔一齊」。

今明兩晚播出大結局的《金宵2》，主線的四角戀發展昨晚有了驚人轉折，面對Big Boss這個強大邪惡力量，Maurice（陳山聰飾）與Ella（李施嬅飾）先後送命，最終如願與Joey（陳山聰飾）重逢、並在最愛懷中死去的Ella（李施嬅飾），在二人共感元素之一的飄雪洗禮下呼出最後一口氣。

Joey雖然得以存活，但卻痛得如同死掉：「以為因為共感，我個心會一齊停；雖然結果係冇，但我個心都係死咗，我再感受唔到任何情緒」。

同樣面對失去最愛衝擊的Lydia，則沖著Maurice生前為她研製的玫瑰咖啡，以愛的味道懷緬已逝的愛，並終領悟到一直急於尋找的、原來就在身邊，整集都投放著淒美震撼彈。

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兩對主線戀人，最終各自都剩下遺憾孤身一人，令《金宵》迷大為難過，昨晚一集結尾、男病人一句：「如果你同我一樣唔鍾意呢個結局，你會明白就算要付出再大嘅犧牲，都想改寫故事」。

此對白似有弦外之音，令人不禁聯想到《金宵1》中，無論是Coco姐和旭輝、抑或Alex與阿蕭，就算二人如何努力試圖改變命運，最終都只能望著最愛離世，縱然最後二人再以新的身份相遇，但結局依然不知是喜是悲。

之前監製阿細曾透露《金宵》第一及第二季有著意想不到的關聯，令不少網民揣測正正是與「改寫命運」有關。

縱然有不少網民墮入主線愛情的淒美漩渦，亦有網民認為主線某些畫面及情節過於重覆，以致看得不夠過癮，對此監製阿細表示：「有啲畫面的確係刻意重覆，但其實都係想強調番Joey同Ella嘅共感係好強烈。

希望大家睇埋結局篇最後兩集，會明白之前埋下嘅心思位，會覺得呢個愛情故事好感人。」並透露單元角色在結局篇將會驚喜穿插現身，並與主線有著命運性的聯繫。