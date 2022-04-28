  • 31°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 13:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次

社會 12:58 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

城際直通車據報或永久停運。（資料圖片）

城際直通車據報或會於短期內永久停駛，其客運部門亦將解散。有立法會議員估計，取消城際直通車將騰空東鐵綫路軌的使用時間，以便東鐵綫加密班次，應付需求。

城際直通車自2020年1月起停駛至今，停駛前提供往返紅磡站與廣東省、北京及上海的鐵路服務，在港行駛時與東鐵綫列車共用路軌。

翻查立法會文件，自高鐵於2018年9月通車後，城際直通車的客量便大減。在2018年1月至8月，城際直通車的日均客量為1.17萬；而2018年9月至2019年9月，其日均客量便下跌至6,900人，跌幅逾4成。

因應乘客需求預測，城際直通車服務由2019年7月10起調整，來往紅磡及廣州東站的城際直通車服務由每日24班，減少6班至每日18班。由於班次調整，港鐵公司當時亦相應加強東鐵綫班次，並使相關東鐵綫班次更加平均分布。

TOPick直向運房局及港鐵查詢事件。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【港鐵偷拍】涉港鐵北角站車廂偷拍女子裙底　警方拘24歲色狼
17:42 2022/04/25
【港鐵偷拍】涉港鐵北角站車廂偷拍女子裙底　警方拘24歲色狼
【偷拍裙底】39歲男以微型鏡頭港鐵連環偷拍2女子裙底　熱心途人發現並助警拘捕
12:24 2022/04/27
【偷拍裙底】39歲男以微型鏡頭港鐵連環偷拍2女子裙底　熱心途人發現並助警拘捕
【商場優惠】港鐵多個商場推出消費優惠　消費2,500元即賞500元電子優惠券【 內附詳情】
15:47 2022/04/27
【商場優惠】港鐵多個商場推出消費優惠　消費2,500元即賞500元電子優惠券【 內附詳情】

你可能感興趣

【港鐵偷拍】涉港鐵北角站車廂偷拍女子裙底　警方拘24歲色狼
17:42 2022/04/25
【港鐵偷拍】涉港鐵北角站車廂偷拍女子裙底　警方拘24歲色狼
【偷拍裙底】39歲男以微型鏡頭港鐵連環偷拍2女子裙底　熱心途人發現並助警拘捕
12:24 2022/04/27
【偷拍裙底】39歲男以微型鏡頭港鐵連環偷拍2女子裙底　熱心途人發現並助警拘捕
【商場優惠】港鐵多個商場推出消費優惠　消費2,500元即賞500元電子優惠券【 內附詳情】
15:47 2022/04/27
【商場優惠】港鐵多個商場推出消費優惠　消費2,500元即賞500元電子優惠券【 內附詳情】
鐵路系統 港鐵 紅磡 北京 廣東省 鐵路 立法會 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
17:38 2022/04/27
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活