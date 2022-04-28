【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次

▲ 城際直通車據報或永久停運。（資料圖片）

城際直通車據報或會於短期內永久停駛，其客運部門亦將解散。有立法會議員估計，取消城際直通車將騰空東鐵綫路軌的使用時間，以便東鐵綫加密班次，應付需求。

城際直通車自2020年1月起停駛至今，停駛前提供往返紅磡站與廣東省、北京及上海的鐵路服務，在港行駛時與東鐵綫列車共用路軌。

翻查立法會文件，自高鐵於2018年9月通車後，城際直通車的客量便大減。在2018年1月至8月，城際直通車的日均客量為1.17萬；而2018年9月至2019年9月，其日均客量便下跌至6,900人，跌幅逾4成。

因應乘客需求預測，城際直通車服務由2019年7月10起調整，來往紅磡及廣州東站的城際直通車服務由每日24班，減少6班至每日18班。由於班次調整，港鐵公司當時亦相應加強東鐵綫班次，並使相關東鐵綫班次更加平均分布。

TOPick直向運房局及港鐵查詢事件。

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責任編輯：陳梓蔚