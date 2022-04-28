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【玩謝天王巨星】西班牙影帝影后狂玩自嘲　現實世界比做戲更奇情

娛樂 13:00 2022/04/28

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《玩謝天王巨星》也對國際影展及影評記者作幽默嘲諷。

戲院重開，除了荷里活大片排隊登場，不少優質的歐洲片也有機會再上大銀幕。由兩位西班牙大明星安東尼奧班達拉斯和彭妮露古絲主演的《玩謝天王巨星》（Official Competition），便是近期值得推介之選。

《玩謝天王巨星》以卡士來看，其實並不算小眾，因為安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）和彭妮露古絲（Penelope Cruz）兩位西班牙國寶級演員成名多時，前者更拍過不少荷里活片，亦分別在不同影展摘過影帝影后，全球儲落大班粉絲。

影片對影圈現象、明星角力寫得十分到肉。

曾執導《玩謝大作家》（The Distinguished Citizen）的導演Mariano Cohn，今次就把各種影圈現象、明星演員角力、以至導演這個職業，幽默地作出冷嘲熱嘲。

電影講一個超級有錢佬，希望拍一部傳世電影名留青史，於是邀來藝術片大導演（彭尼露古絲），撮合兩位影圈響噹噹的男演員－－國際知名的大明星（安東尼奧班達拉斯 飾）及偏激的舞台劇演員（奧斯卡馬提涅茲 飾）同台合作，因此而掀出各種開戲前光怪陸離的處境。

演員對導演的舞弄，往往又愛又恨。

最好的演員來自現實？

聯合導演之一的Gaston Duprat表示，是以業內人士角度真正反思行業面對的問題，並由3位天才演員，反映藝術創作的過程，講到不同表演派別的演員間的自尊、聲望和認可，以及彼此之間的緊張關係。

彭尼露古絲演愛故弄玄虛大導演，把演員操控於指掌間。

班達拉斯演戲中紅到去荷里活的歐洲男星，就如自己的寫照，難得他可以把這講身段、講派場，又略帶浮誇演技的大明星，作出幽默自嘲；而彭妮露古絲亦早證實可以卸下美艷妝容，發揮演技，今次演一個故弄玄虛的導演，就把演員對導演又愛又恨的關係寫得十分到肉。

正如周星馳《喜劇之王》所講，最好的演員其實都是來自現實。《玩謝天王巨星》也有著近似的主題，現實世界比電影往往更荒謬奇情，相信在今日不少人都會有共鳴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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