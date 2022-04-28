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【Collar成員】芯駖人氣升拍新廣告　Sumling示範穿戴配搭美學　

休閒消費 12:49 2022/04/28

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

本地人氣女團Collar成員Sumling（李芯駖）被Tudor（帝舵）睇中，首次為腕錶品牌示範造型的 Sumling 一次過演繹３款Tudor Black Bay系列腕錶。熱愛舞蹈敢於追夢的 Sumling 穿上向探險家致敬的 Tudor Black Bay Pro，展現出Tudor全新美學風範。

BLACK BAY PRO系列鋼錶殼，鉚釘鋼錶帶。（$30,900／圖片：品牌提供）

精鋼固定外圈營造剛強外形，加上首次於 Black Bay 系列用上的棱角分明黃色「雪花」指針，為腕錶添上溫柔感，絕對適合柔中帶剛、風格強悍的女生。

BLACK BAY CHRONO S&G系列：鋼錶殼，啡色皮錶帶（$46,500／圖片：品牌提供）

Black Bay Chrono S&G 以賽車作設計藍本，對比鮮明的副計時盤配合性能出眾的帝舵表自動上鏈機芯，將運動氣息與時尚風範合而為一。棕色皮錶帶將狂野造型提升至另一層次，扣在 Sumling 手上更見動感氣魄，舞動下閃閃生輝的腕錶能夠令佩戴者綻放耀眼光芒。

BLACK BAY GMT S&G系列：鋼錶殼，黑色織紋飾以米色條紋錶帶。（ $33,400／圖片：品牌提供）

黃金鋼錶今年形勢大好，Tudor 幾款最新腕錶亦以黃金鋼色配搭示人。Black Bay GMT S&G 的金鋼錶帶加上溫暖錶圈配色，更添復古韻味。雙色錶圈今次以棕黑兩色出現，輕鬆區分晝夜，將 GMT 功能發揮至極致。

記者：黃鑑江

最新影片：張明偉

 

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