【強身健體】屯門愛定商場5月起舉辦多場運動體驗日　涉劍擊、滑板及電競等【附報名連結】

▲ 劍擊學堂會於5月9日及6月3日舉行體驗課。（劍擊學堂圖片）

屯門愛定商場平台將化身「空中運動營」，並與多間體育學校合作，為小朋友及長者推出運動體驗日，涉劍擊、滑板、單車、平衡車、電競及足球等，打頭陣將有足球體驗日，家長可透過網上連結為子女報名參加。

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愛定商場平台將打造成佔地11萬呎的「空中運動營」，包括籃球場、足球場、跑步基地及空中庭園等，其中全港首個的「空中滑輪運動場」將於5月初開幕，為一眾滑板、滾軸溜冰及平衡車愛好者提供切磋技藝的空間。

一連串的運動體驗日率先由免費「快樂足球體驗日」打響頭炮，由鹿特丹斯巴達亞洲足球學校舉辦，為3歲至11歲的小朋友提供個人足球訓練體驗；長者則可於5月11日及6月14日參與耆樂足球體驗日，感受健步足球的樂趣。而劍擊學堂則會於5月9日及6月3日，讓小朋友體驗劍擊；另外6月18日會有香港滑板學院舉辦的表演及體驗日。

市民可以按此網上報名。

愛定商場將於7月2日舉行運動電競體驗日，由AME運動電競館提供免費VR賽馬體驗，提供模擬沙田馬場的場景，讓小朋友成為練馬師。另外，香港單車學院由會於7月23日及24日、8月27日及28日，舉辦4場平行車及單車體驗日。

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責任編輯：黃悅晴