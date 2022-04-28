  • 31°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 14:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強身健體】屯門愛定商場5月起舉辦多場運動體驗日　涉劍擊、滑板及電競等【附報名連結】

社會 13:04 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

劍擊學堂會於5月9日及6月3日舉行體驗課。（劍擊學堂圖片）

屯門愛定商場平台將化身「空中運動營」，並與多間體育學校合作，為小朋友及長者推出運動體驗日，涉劍擊、滑板、單車、平衡車、電競及足球等，打頭陣將有足球體驗日，家長可透過網上連結為子女報名參加。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

愛定商場平台將打造成佔地11萬呎的「空中運動營」，包括籃球場、足球場、跑步基地及空中庭園等，其中全港首個的「空中滑輪運動場」將於5月初開幕，為一眾滑板、滾軸溜冰及平衡車愛好者提供切磋技藝的空間。

一連串的運動體驗日率先由免費「快樂足球體驗日」打響頭炮，由鹿特丹斯巴達亞洲足球學校舉辦，為3歲至11歲的小朋友提供個人足球訓練體驗；長者則可於5月11日及6月14日參與耆樂足球體驗日，感受健步足球的樂趣。而劍擊學堂則會於5月9日及6月3日，讓小朋友體驗劍擊；另外6月18日會有香港滑板學院舉辦的表演及體驗日。

市民可以按此網上報名。

愛定商場將於7月2日舉行運動電競體驗日，由AME運動電競館提供免費VR賽馬體驗，提供模擬沙田馬場的場景，讓小朋友成為練馬師。另外，香港單車學院由會於7月23日及24日、8月27日及28日，舉辦4場平行車及單車體驗日。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
今日 12:58
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
【新冠藥物】中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究　招募2,000名最近確診者
今日 12:37
【新冠藥物】中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究　招募2,000名最近確診者
【DSE2022】通識科卷一涉東奧WFH義工服務　政治題再絕迹必答題
今日 12:14
【DSE2022】通識科卷一涉東奧WFH義工服務　政治題再絕迹必答題

你可能感興趣

【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
今日 12:58
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
【新冠藥物】中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究　招募2,000名最近確診者
今日 12:37
【新冠藥物】中大進行本港首個新冠口服藥臨床研究　招募2,000名最近確診者
【DSE2022】通識科卷一涉東奧WFH義工服務　政治題再絕迹必答題
今日 12:14
【DSE2022】通識科卷一涉東奧WFH義工服務　政治題再絕迹必答題
商場活動 運動 滑板 籃球 單車 劍擊 運動 單車 香港 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
17:38 2022/04/27
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活