【杭州亞運】Roller女王曾遭教練狠批為最差學生　奪35冠蔡穎怡：我是被滾軸溜冰選中的

「踩Roller」曾經是80年代青少年的新奇潮玩，但至今天卻帶點老套過時。然而對於擁有35次全港滾軸溜冰冠軍的蔡穎怡來說，「踩Roller」不是潮流，而是一種忠誠的愛。「看到這項運動現時後繼無人，便有種使命感，我是被滾軸溜冰選中的，有滾軸溜冰才有今日的蔡穎怡。」她說。

蔡穎怡笑言，自己小時候體弱多病，於是媽媽便替她報了芭蕾舞、游泳班等，希望她多郁動身體強健體魄。只是她本身又要學琴，加上功課又多，每周7天時間密麻麻，沒甚麼休息時刻。「其實我真的不喜歡這樣，所以常常大哭大鬧兼扮病，但就算如此做或真的病了，那堂擾攘到只剩下15分鐘，媽媽也要我去學，她的格言是『遲到好過無到，何況是俾咗錢！』」。

▲ 蔡穎怡表示，當年給教練狠批為最差的學生後，知道成功不能靠僥倖。日日俾心機苦練，做不到目標動作就不走。

媽媽對她如是，原來爸爸也不遑多讓。「父親本身性格好動，甚麼運動也玩，也愛帶我每種都試下。結果某次無端端帶我去玩具店買了一對溜冰鞋套，即那種最原始有4個膠轆，然後夾着自己對波鞋上的那種塑膠鞋套，設計頗簡陋。」她笑道。

自我表現的舞台

她直言當學懂玩法後，每次腳踏四轆馳騁，那種爽快又自由的感覺，心中的遏抑不知不覺間得到釋放，自此有了興趣便報讀滾軸溜冰班，正式跟教練由基本功學起。「可能我有芭蕾舞的底子，所以學起花式滾軸溜冰也易上手。但最令我扚起心肝全力學的原因，應是我性格上存在Attention Seeking（即吸引人注意力的行為），很想有屬於自己的表演舞台。而在芭蕾舞中，自己則長居配角，但Roller比賽則是自己的舞台。」

事實證明她的決定正確，她7歲首次參加滾軸溜冰比賽，而第一次取得年齡組別香港冠軍是11歲，4年後更贏得香港分組冠軍獎杯。

▲ 有芭蕾舞底子的她，學起傳統花式滾軸溜冰更是事半功倍。(被訪者提供)

曾被批是最差學生

往後她在香港的公開賽都屢屢奪冠，而世界賽成績則於2016年遠赴意大利諾瓦拉角逐全球最高水平賽事——2016世界滾軸溜冰錦標賽，在女子自選動作項目中，她以296.1分力壓丹麥選手，名列第38位；女子指定動作賽事，她最終獲140.5分排名第32。

在2019全國輪滑錦標賽上，她就以首席花式滾軸溜冰女將奪取1金1銀，亦是她首奪成年組全國賽冠軍。

但她竟說以前是被教練形容為最差的學生，零速度、零高度。「可能是成名得早，自信變成自大。後來給教練這樣狠批，知道成功不能靠僥倖。日日俾心機苦練，做不到目標動作就不走。」

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生命影響生命

蔡穎怡說滾軸溜冰是她的全部，包括她的事業、生活圈子、價值觀、永不放棄的精神及健康的身體。她不諱言覺得自己的成長好痛苦，父母總不太明解自己。及至一次偶然在台灣集訓期間，在書店閱讀到一些有關心理學的書籍，才清晰地認識到真正的自己。

「那些書指地球有四分之一的人屬『高敏感』類，於是我做了好幾個測驗，發現自己是這類人，我是很需要表達自己的人，但父母卻不是。而其實他們是很愛我卻不會表達，更多時候甚至是反其道地表現出來。」亦因此令到天生有高敏特質的她，帶來極敏銳的同理心，易於明白孩子心，對現在教兒童滾軸溜冰起着很大的幫助。

她最早在大學時期便開始當助教，到現在則是一間私人滾軸溜冰場的教學顧問，笑言自己很愛教小朋友，尤其愈難教愈有挑戰性。

▲ 大學時期便開始當助教的她，也會到不同學校當暑期興趣班當導師。(被訪者提供)

「每個小朋友都有不同的性格特點，所以要因材施教。」她強調教導是要嚴格，但過程中要讓小朋友知道導師是愛錫他，他便不會討厭你了。

將屆33歲的她現時積極備戰今年9月的亞運賽資格，希望能代表香港到杭州出戰。仍滿腔熱血的她說自己有點老套。「希望透過滾軸溜冰來以生命影響生命，望能培養或發掘出更多未來的Roller運動員。」

記者：郭秀芳