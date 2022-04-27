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伊朗導演阿斯加法哈迪獲邀擔任康城影展評審　最新作品《伊朗式英雄》下月中上映

娛樂 20:01 2022/04/27

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《伊朗式英雄》

第75屆康城影展評審團今日 (4月27日) 公佈評審團名單，主席將由法國演員雲遜連頓 Vincent LINDON 擔任，聯同其餘8位成員組成陣容鼎盛的評審團，當中包括曾兩奪奧斯卡金像奬「最佳外語片」的伊朗名導阿斯加法哈迪Asghar FARHADI。

阿斯加法哈迪憑《伊朗式分居》（A Separation) 及《伊朗式遷居》（The Salesman）兩次包攬奧斯卡金像獎「最佳外語片」。

至於他的最新作品《伊朗式英雄》（A Hero）亦代表伊朗角逐奧斯卡「最佳外語片」，更榮獲上屆康城影展評審團大獎，此片下月中在香港上映。

伊朗導演阿斯加法哈迪。

繼續刻畫小人物

阿斯加法哈迪在《伊朗式英雄》再度刻畫小人物在伊朗社會面對的道德困境和內心掙扎，電影於上屆康城影展首映後獲得歐美各大媒體好評。

當中《The Hollywood Reporter》盛讚「《伊朗式英雄》是阿斯加法哈迪歷來最佳的作品」、《Time Out》形容電影「精僻獨到，精彩絕倫」。

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該電影講述拉謙（阿米爾扎迪迪飾）因為欠債而入獄，在兩天的假釋期間，試圖說服債權人撤回部分債務，但並不順利。有一天，他的女友在街上意外撿到一個裝有金幣的袋子。拉謙原本想轉賣金幣還債，但金額卻遠遠不夠。

因此，拉謙決定轉而尋找手袋的主人，希望能夠獲得獎金，沒想到這件「好人好事」意外令他在社群媒體上爆紅。

撰文 : TOPick柴犬出動

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