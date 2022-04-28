【新冠後遺症】染疫後出疹痕癢難耐　中醫教認體質　内外療法止癢

▲ 染疫後出疹痕癢難耐，中醫教認體質 内外療法止癢。

在新冠後遺症中，有人會生「風癩」，如隱疹、蕁麻疹；發作時極爲痕癢。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋風癩病症：高出皮膚的斑丘疹成塊，驟然發生或迅速消退。指出病人主要會因寒、風、熱因素發病，其中又可分成6類體質，常見證候不同。林醫師提出可嘗試的内外調理方法，幫助復原。

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林醫師解釋寒、濕、熱體質會有不一樣的症狀：

寒（風寒）：鬱閉於皮膚腠理；皮疹色淡，身體暴露處症狀明顯，遇冷加劇。

風（風邪）：久鬱經絡，不得疏泄滯成血瘀；脾胃受損、氣血不足。皮疹暗紅色呈塊狀，多見於臀部等易受壓位置，狀況日輕夜重。

熱（風熱）：鬱於肌腠、血熱壅膚；皮疹成片紅色且有灼熱感，遇熱加劇。飲食失節、腸胃積熱。

分6種體質

林醫師將患風癩人士分爲6類，包括：風熱、血熱、胃腸積熱、血瘀、風寒、氣血兩虛。因「熱」產生的證候通常表現皮疹色紅明顯、體内乾燥、易發熱疼痛等；而「寒」證候通常表現為皮疹色淡、神色蒼白、易冷及疲累無力等。

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舒緩癢疹外療法

在認清自身體質及症狀後，可嘗試醫師推薦的2種外療方法：礦泉水外敷、中藥外洗；對症調理加快復原。

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内服保健食材 留意忌口食物

林醫師又針對6類體質整理各適合進補的食材，以及提醒出疹時需要忌口的食物，方便患者内外結合進行有效調護。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛