【海關檢控】中介公司稱外傭健康正常　僱主聘用後揭健康異常涉違商品說明

▲ 中介公司稱外傭身體健康正常，健康報告卻指外傭對一些病毒呈陽性。

海關今日（28日）拘捕1名僱傭中介公司女職員，涉嫌違返商品說明條例。海關較早時接獲1名市民投訴，指到旺角一間僱傭中介公司聘請外傭，當時表明對受聘的外傭健康狀況必須正常及沒有問題，而涉案女職員亦多次表示外傭的健康正常，但對方遲遲未能交出健康報告。直至受聘外傭在投訴人家中工作一段時間後，中介公司才把外傭的健康報告交給僱主，但當中指外傭一些病毒報告呈陽性，事件雖然未致投訴人受感染，但導致他們一家極為困擾遂作出舉報。

海關不良營商手法調查組高級調查組主任謝子聰表示，經海關人員調查後，今日在旺角拘捕該名41歲外傭中介公司女職員。他表示明白疫情期間，市民對外傭的需求甚為殷切，但他呼籲市民應光顧信譽良好的中介公司，若遇上問題應盡快向海關作出舉報。

▲ 海關不良營商手法調查組高級調查組主任謝子聰。

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記者：曾秋文