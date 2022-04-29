【單親媽媽】張柏芝曬母子溫馨時光　14歲Lucas暴風長高3歲細仔正面曝光

▲ 張柏芝近日分享與14歲大仔Lucas的合照，可見Lucas已經高過媽咪。

41歲3孩靚媽張柏芝近年主力在內地發展，但去年年底返港之後，一直陪伴家人至今。母兼父職的柏芝落手落腳照顧3名兒子，並不時在社交平台分享生活點滴，柏芝近日分享與14歲大仔謝振軒（Lucas）的合照，可見Lucas已經高過媽咪。

柏芝在內地拍攝過不少真人騷，尤其《乘風破浪的姐姐》帶挈她人氣勁升，一直在上海居住方便工作，但柏芝去年底卻返港生活，並探望爸爸鬍鬚勇，且近半年都專心照顧3個仔，但對囝囝的外貌就比較保密。

▲ 14歲的Lucas暴風長高，已經高過媽咪。（IG圖片）

近日柏芝曬出跟大仔Lucas的合照，Lucas轉眼間已經14歲暴風長高，已經高過媽咪。雖然柏芝用公仔圖案遮掩了Lucas的樣貌，但仍可見他留有一頭野性髮型，外型似足爸爸謝霆鋒，甚有男子氣慨可以保護媽媽，難怪柏芝寫上自己「幸福到爆」！

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而早前柏芝亦分享了與3歲多細仔張禮承（Marcus）一起在花園玩水的短片，無意中曝光其正面樣貌，Marcus頭髮濃密、肥嘟嘟非常可愛。從片中亦可見柏芝屋企的花園好大，放得下大型充氣泳池，身後還有遊樂設施。

柏芝還分享跟Marcus玩洗衫玩具的短片，洗衫玩具套裝有齊衫褲、衣架、污衣籃、洗衣機等，柏芝藉玩具教Marcus應該如何洗衫才能洗乾淨等細節，她笑言︰「做家務，從小培養習慣」，寓學習於娛樂。

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從不覺得兒子是負累

張柏芝曾與謝霆鋒有過一段婚姻，育有一對兒子謝振軒和謝振南（Quintus），自兩人離婚後，兒子跟著柏芝生活。2018年，柏芝再與神秘男子誕下第3名兒子，跟母姓改名為張禮承。母兼父職的她去年上傳了一段慶祝生日的影片，表達單親媽媽的心聲，並向囝囝示愛︰

你從來都不是我的累贅，你是我用青春換來的寶貝啊，有你們我很幸福。

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渴望再生育︰3個太少了

在參加《乘風破浪的姐姐》時，那英曾說過張柏芝賺錢都是為了孩子，可是外界不會理解，柏芝聞言忍不住落淚。而去年柏芝上女性節目《讓生活好看》時，她透露每次與兒子們去遊樂場玩，她都忙於幫兒子拿東西，自己根本沒有機會遊玩。

當她在節目中被林峯老婆張馨予問及會否再婚，柏芝表示不會，但補充若遇到一個男人很愛她想結婚的話，她還是願意的，並稱再婚的話會想再生小孩，覺得3個太少了。

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責任編輯︰王明芳