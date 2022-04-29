【外傭共融】印傭寄錢回家鄉孤兒院購食物　僱主受感動︰一樣捐獻500份餐

▲ 印傭寄錢回家鄉孤兒院購食物，僱主受感動一起行善。

今個月是伊斯蘭教的齋戒月，信徒要在日出前趕及吃早餐，那即是清晨四點至五點之間，之後整個日間都不能飲食，一滴水也不可沾口，直到黃昏日落後才可以再進餐，稱為開齋。在伊斯蘭地方，信徒對開齋隆而重之，有能力的家庭會與鄰居分享食物，而宗教團體會向弱勢社群派餐。

齋戒月是伊斯蘭古老的信仰，一年裏有一個月讓身心得以潔淨，同時透過飢餓對窮人建立同理心。我家印尼姐姐在齋戒月一開始，便寄錢到孤兒院，好待院方買餐派給孤兒們。她今次買了五百份餐，多出的會轉贈孤兒院附近的窮困家庭。她說，印尼近年受疫情和通脹影響，很多人連兩餐都不繼，甚至一餐都有困難，因此她今年願意付出多些。

我聽後很是感動，表示自己也想跟她一樣捐獻五百份餐。從印尼姐姐身上，我學習了很多她們信仰慈愛的一面，還有她家鄉的各大小有趣故事。

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只可惜，香港有好些人對外傭仍持有刻板印象，電視劇的情節，往往對外傭這個角色有歧視之嫌。譬如有集講外傭與僱主夫婦遇上一群師奶朋友，其中一個低聲在女僱主耳邊說：「她們（外傭）懂得南洋邪術，你唔怕佢搶咗你老公呀？她們甚麼都夠膽做。」又有另一情節，僱主女婿入廚房譏諷外傭：「你們有父母在鄉下，卻來到這裏服侍人家的父母；你們有仔女在鄉下，卻要來到這裏帶大人家的仔女；人家開開心心在客廳食飯，你卻要在廚房食飯！」

上述的說話真是刺痛了被迫離鄉別井討生活的外傭，我好生奇怪，這樣的劇本對白竟然可以過關，這反映了甚麽？香港的族群共融之路，可說仍很遙遠呢！

原文刊於《經濟日報》，原題為「共融之路」

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撰文︰張翠容