【DSE2022】通識科卷二選答題涉中國傳統習俗　另可選答博物館科技應用及植物肉

▲ DSE今日舉行通識科考試。（梁偉榮攝）

中學文憑試（DSE）通識科今日（28日）開考，試卷分為卷一必答題及卷二延伸回應題。卷二設3條題目，考生要3選１作答，題目分別涉中國傳統習俗及環保、博物館及科技、植物肉。3大題均各設2條分題，其中佔12分的分題均問考生多大程度上同意一個說法。

通識科卷一3條必答題，議題分別涉及義工服務、東京奧運，以及疫情下在家工作，繼前年考問新聞自由之後，政治敏感題目連續第2年絕迹必答題。詳情即看：【下一頁】

第1題談及中國傳統節日及環保問題。資料A取材2018年報刊文章及2021年新聞報道，指出祭祀亦應注意環保與安全問題，以及食環署設立網站供網上祭祀；資料B同樣取自報刊文章，分別列出利是封及電子紅包的優缺點；資料C則為2019年環保團體的新聞稿，表示9成受訪者支持以更環保的方式慶祝中秋節。題目要求考生解釋網上祭祀對香港社會的好處，並問及考生在多大程度上同意，在現代社會實踐中國傳統習俗時，環保因素應獲優先考慮。

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第2題涉及博物館，資料A取材自2016年研究論文及2020年新聞報道，指出香港故宮文化博物館將運用科技，為參觀者帶來沉浸式展覽；資料B來源為2020年關於北京博物館及2021年關於巴黎羅浮宮博物館的新聞報道，說明兩間博物館分別利用虛擬實境技術及將藝術品數碼化。題目問及香港故宮博物館的成立如何提升香港人的生活素質，題b則問考生多大程度同意，以科技呈現文物是促進人們學習文化知識的最有效方法。

第3題則涉及植物肉，資料A為2021年期刊文章，列出2021年全球肉類消耗將增長超過1%，產生更多溫室氣體排放；資料B則取自2019年的網絡文章，說明植物肉的成分或不太健康。題目問到人們抗拒「無肉飲食」的原因，另一分題則問考生多大程度上同意，推廣植物肉是達致可持續發展的可行方法。

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記者：黃悅晴