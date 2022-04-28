【DSE2022】23名考生於竹篙灣考通識科　2人身體不適選擇不應考

▲ 今日合共有23名考生在竹篙灣應考通識科。（考評局提供）

中學文憑試（DSE）今日（28日）舉行通識科考試，共設兩卷，分別為卷一必答題及卷二延伸回應題。其中卷一必答題問及義工服務、東京奧運，以及疫情下在家工作，詳情即看：【下一頁】

考評局表示，今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考，今日合共有23名考生在竹篙灣應考，其中8人正檢疫，15名為確診人士，另有2名考生因身體不適而選擇不應考。

考評局又指，今日舉行的通識教育科考試，約有44,400名考生報考，合共設有482個禮堂試場、257個課室試場及674個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

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記者：黃悅晴