【污水陽性】3區再檢出污水呈陽性　元朗及屯門多個私人屋苑中招【附名單】

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第五波疫情持續緩和，但仍有大廈、屋苑檢出污水樣本對新冠病毒呈陽性，港府今日(28日)公布再多三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及民政事務處將會陸續向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約22萬個快速抗原測試包，供自行檢測，以輔助識別感染者。

有關檢出污水陽性地區如下：

南區：石排灣邨、漁光邨、漁暉苑、馬坑邨、龍欣苑及龍德苑

屯門區：冠峰園、恒順園、恒豐園、康景花園、彩華花園、凱德花園、置樂花園、錦暉花園、龍成花園及青湖坊附近一帶住宅

元朗區：天恩邨、天悅邨、栢慧豪園及栢慧豪廷

政府今為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

發言人提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：陳正怡