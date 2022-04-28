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【唱錢回鄉】日圓兌港元逼6算　網民稱「已經好抵」

社會 14:45 2022/04/28

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(資料圖片)

美元持續強勢，兌多種貨幣創多年新高。美元兌日圓元升穿130日圓，每百日圓兌港元貶值至約6.026水平。

日央行宣布，將在每個工作日進行固定利率操作，以0.25%的利率水平購買10年期日本國債，購買必要數量、無上限的日本國債。美元兌日圓匯價隨即走高，力逼130大關，創20年新高。而每百日圓兌港元貶值至約6.026水平。日本央行維持貨幣政策不變，短期利率目標維持在負0.1厘不變。

有網民於討論區發文表示，今日日圓6.04，大家覺得可否去到5？

總之0.62已經換咗10萬港紙，仲有一個10萬蚊柯打0.58，再跌再換，第時去日本旅行用

已經好抵

好大機會會跌落5.0

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責任編輯：余思嵐

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