幫媽咪在家鬆一鬆　盤點揀按摩椅5大考慮因素　慳位之選+全功能型號推介

都市人工時長，經常會頸梗膊痛，而媽媽要兼顧工作同家庭，壓力就更加大。若家中擁有一張按摩椅，便能隨時讓媽媽享受專業級按摩，放鬆身心，不如趁着母親節，給媽媽一個暖心驚喜吧！



然而，市面上的按摩椅品牌眾多，不僅功能多樣，外觀設計也愈來愈新潮，大家到底該如何選擇？



嚴選至Fit按摩椅



即看選購按摩椅要考慮的5大條件！



一、按摩功能

按摩肩、頸、腰、背、腳幾乎是按摩椅必備功能，而膝蓋後方、腳底、臀部等處的按摩功能，則會根據品牌和價錢而有差異。除了按摩部位，不同按摩椅會配備不同的按摩手法，如揉捏、拍打、指壓等，其力度也有所不同。



二、尺寸

普遍港人的居住面積有限，因此購入按摩椅前應先了解按摩椅的大小，量度家中是否有足夠位置擺放。



三、價格預算

不同品牌和型號的按摩椅，在價格方面可以有很大差別，大家可先擬定預算，再從品牌及功能上作出做挑選。



四、外觀設計

設計美觀的按摩椅不但看起來賞心悅目，同時還能美化家居。選購時最好評估按摩椅與家居風格是否搭配，甚至能否提升家居的設計感。



五、附加功能

除了按摩，許多按摩椅還會增加其他功能，如溫感按摩、充電插座、藍牙接收裝置，甚至結合智能科技以提供個人化設定等，從而提升用家的按摩體驗。



闊度僅68厘米全身皆能按 慳位蝸居之選



對於不少人來說，由於居住空間有限，選購合適家具已非易事，更何況要放置一張按摩椅？Panasonic Momi Momi按摩椅EP-MA05機身纖巧，闊度僅為68厘米，而腳部按摩氣墊為收納式設計，能減少佔用空間，亦可當小梳化用，達到一椅兩用，絕對是蝸居恩物！加上EP-MA05配色自然清新，其薄荷綠色的機身能為家居增添淡雅質感，價錢更不過萬元，CP值相當高。

▲ EP-MA05的闊度僅為68厘米，其薄荷綠機身顏色能為家居增添淡雅質感。

按摩功能方面，這款按摩椅可以全面按摩肩頸、腰背、臀部、大腿和小腿。另外，按摩椅設有手動按摩模式，讓用家享受接近人手的細緻觸感，經由揉捏、拍打、揉捏及拍打等按摩手法，讓緊繃的肌肉逐漸放鬆，感受從外到內的舒適效果。



而且用家可以根據個人喜好，在3組全自動按摩程式包括揉撫放鬆、活絡舒暢、緩和酸痛之中，針對身體需求選擇功能。再加上EP-MA05的「零重力」動作設定，使用家全身受力平均，減少脊椎與關節壓力，令媽媽全身得到更好的放鬆。

▲ EP-MA05的「零重力」動作設定可令媽媽全身得到更好的放鬆。

想一次過滿足按摩、聽歌和玩手機？EP-MA05內置藍牙接收裝置，方便媽媽邊聽歌邊按摩，隨時享受休閒舒適的時光，亦備有USB充電插座，隨時給手機充電。



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模擬人手按摩 溫感功能促進血液循環



按摩椅不斷推陳出新，甚至能媲美真人按摩，對於追求真人手感及具溫感效果的「按摩控」來說，相信Panasonic Momi Momi溫感專業按摩椅EP-MAK1是不錯的選擇。

▲ EP-MAK1備有杏色、黑色可供選擇，在家中打造一個舒適的私人按摩空間，每天來一個深層按摩，舒緩生活壓力和疲勞。

EP-MAK1備有Panasonic獨創的人手按摩系統，猶如真人按摩的細緻和舒適。而由於按摩椅備有全身「溫感」按摩功能，按摩滾輪與加熱器融為一體，加熱部分會把布料表面微微升溫，將陣陣暖意傳達至酸痛根源，能有效消除疲勞並促進血液循環，定能討媽媽歡心。

▲ EP-MAK1應用了「3D按摩結構」及機械人學的獨創摩打控制技術，模擬人手的精細動作。

EP-MAK1糅合了7種按摩方式，包括深度揉揑、螺旋式深度揉揑、揉揑、指壓、滾動、揉撫放鬆及推拿，照顧全身繃緊的肌肉之餘，技法精準到位。同時亦設有6組全自動按摩程式，包括揉撫放鬆、揉按鬆弛、深層指壓、身體伸展、氣墊按摩及10分鐘速按，滿足用家不同的按摩需要。



EP-MAK1是一部專業級的按摩椅，令媽媽由頭放鬆到腳，得到至高的按摩享受。EP-MAK1能直達以往難以按摩的肩部上方，按走肩部疲勞；升級版腳部按摩能覆蓋膝蓋後方、小腿兩側及腳底，以氣墊按壓及按摩滾輪直擊腿部不同穴位；另外升級手部按摩是透過全方位手部氣墊按壓，舒緩手掌至手臂不同痠痛部位；亦照顧臀部按摩，透過氣墊將臀部升高，按摩滾輪直接刺激臀部深層的「梨狀肌」及四周肌肉群，讓腰部疲勞一掃而空。



除了對全身肌肉照顧周到之外，同時可以觸控式面板操作按摩椅，並根據媽媽喜好簡單快捷地調校出適合自己的按摩模式，亦可以儲存自己喜歡的設定和按摩強度，相當靈活方便。如此貼心的按摩椅，一定令媽媽愛不釋手。

▲ 媽媽可透過觸控式面板操作按摩椅，快捷調校出適合自己的按摩模式。

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（特約）