【試當真】游學修公布與女神Jessica戀情　將Ca姐陳苡臻私有化：我拍拖了

游學修早前被指撻着《試當真》成員陳苡臻（Jessica），二人曾被眼利網民發現在直播期間並肩而坐、交換飯盒，又被發現在直播前共同飲一杯檸檬茶，似足熱戀中的情侶。

游學修當時貼出二人合照否認拍拖，但時隔兩個多月，游學修於今日（4月28日）於社交平台公布戀情！

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與Jessica拍拖

游學修在IＧ上載一張二人背面合照，並寫：

記者剛致電，我情願自己喺度講先，我拍拖了，之前凍檸茶事件，本來唔想回應（未追到點公開講未追到呢，有啲嘢不可能攤開肚皮，觀眾又會按自己知道嘅時序去設想，只想說當時冇講大話，依家都冇，好唔想好唔想上新聞，每次娛樂報導都會換來惡毒留言⋯⋯祝福留喺呢度可以了，多謝大家。

他也在帖交Tag了Jessica，大方放閃！

網民留言：「間公司畀哂佢 #恭喜哂修仔」、「喱份唔係聲明 係股權轉讓書」、「Jessica成為公司老闆了」、「#修皮啦游學修」。

▲ （Instagram圖片）

曾否應戀情

在「檸檬茶」事件後，游學修於社交平台上載二人合照，稱「我與Jessica並冇拍拖，現造成對不同人的困擾，我在此致歉。多謝關心及支持。」他又提到：「Jessica於上年已經回復單身，希望大家可以給予空間、減少傷害。」

現時游學修公佈戀情後，也有網民湧至這則帖文下留言「狙擊」：「假post」、「收皮啦你 搶我條女」、「回力標」、「笑死 專登返嚟睇」。

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圈中女神殺手

游學修曾與電影《哪一天我們會飛》拍檔蘇麗珊（Cecilia）交往，直至2016年因性恪不合而分手，當中並不涉及第三者。

游學修又曾與歌手曾樂彤拍拖，女方更因不滿被指在《KKBOX香港風雲榜》咪嘴而於社交媒體發文以「micnlm」回應而備受批評，當時男友游學修就為女友護航，後來一同為失言道歉。