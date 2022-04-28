【一路瞳行】意大利舉行世界首映掌聲不絕　惠英紅盼更多人支持殘障人士

▲ 《一路瞳行》於第24屆意大利烏甸尼遠東電影舉行首映。

《一路瞳行》於去年已有過百場的包場，真摯動人的故事感動不少觀眾，前晚於意大利時間4月26日下午三時在烏甸利遠東電影節舉行了世界首映，不但全院滿座，完場更掌聲不絕！當地觀眾的即場反應傳回香港，台前幕後得知本片於海外放映後有如此好反應都感到很欣慰。



《一路瞳行》為導演朱鳳嫻自身真人真事改編，劇本經多年蘊釀，第一次執導的電影能夠獲得海外影展揀選做世界首映，已令導演感到興奮。

如今得知電影故事跨越國際界限，同樣感動當地觀眾，令導演很欣喜：「無法親身到現場見證《一路瞳行》的世界首映，確實有點遺憾！但得知《一路瞳行》在烏甸尼遠東電影節放映得到觀眾正面評價，我感到很高興！希望這個以『家』為題的電影，繼續能與更多不同的觀眾聯繫上！」

▲ 《一路瞳行》以導演原生家庭故事作為藍本。（大會提供）

在戲中飾演盲人母親一角的影后惠英紅（紅姐）得知意大利觀眾喜愛《一路瞳行》都感到很開心：「電影《一路瞳行》在意大利烏甸尼遠東電影節反應那麼好，當然開心，但遺憾是未能夠親臨意大利。希望電影在其他地方上映時，觀眾都一樣喜歡，那麼就非常好了。」

另外，紅姐表示希望將支持殘障人士無論是電影、或者其他的藝術活動等訊息可以發揚光大。

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同時，飾演健全女兒的吳千語對於自己演出的電影在海外獲得好反應也很雀躍。

她說：「好開心可以將這部電影分享給世界另外一個角落的觀眾看到。雖然今次因為疫情和其他工作的原因未能參與影展，但收到當地觀眾有好的反應都好開心，好希望疫情快點好轉，可以去更多地方，將這部戲帶給更多觀眾看到。」

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由東方影業、本地製作、電影發展基金聯合出品電影《一路瞳行》，以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。電影由影后惠英紅(紅姐) 夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。《一路瞳行》香港映期將會盡快公佈。

