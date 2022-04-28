【殯儀服務】富山遺體貯存設施9成遺體5月中前完成火化　衞生署籲家屬盡快領回先人遺體

▲ 富山遺體貯存設施9成遺體5月中前完成火化，衞生署籲家屬盡快領回先人遺體。（資料圖片）

食環署明日（29日）將舉辦第四場網上研討會，與殯儀業界討論結合資源及服務。食環署曾在3月為殯儀業界舉辦3場網上研討會，分別與從業員重溫政府在2020年2月公布的《處理及處置屍體時所需的預防措施》指引、就理順辦理身後事流程和縮減所需時間交換意見，以及邀請臨床微生物及感染學専科醫生講述處理遺體預防措施及注意事項。明日舉辦的第四場網上研討會將集中探討如何結合現有資源及服務，以協助家屬盡快辦理先人後事，研討會視頻紀錄亦將上載至食環署網頁供參考。

根據食環署的統計數字，截至4月27日，早前存放於沙田富山遺體貯存設施的約1,900具遺體，當中約百分之94已進行火化、已預約在5月17日或之前火化或已繳費並將預定火化時段，而另外約百分之3的遺體已經土葬、正安排土葬或已運送出境。根據衞生署資料，餘下約60具遺體亦已完成辨認程序，該署已再次聯絡家屬，呼籲他們盡快領回先人遺體處理後事。

食環署發言人表示，現時火化服務的可預約時段仍然十分充裕，呼籲有關家屬盡量善用火化服務，盡早為先人安排後事。

隨着第五波疫情的出現，食環署自2月起已經積極增加每日可供預約的火化時段，以應付對遺體火化服務需求的大幅增長。隨着和合石火葬場兩個新火化爐提前投入服務，火化時段自4月上旬起一直維持在每日逾300節。除使用量非常低的長洲火葬場外，其餘火葬場已接近24小時運作，預訂系統可供選擇的火化日期亦已由未來15天延長至未來20天，確保有充足的火化時段供家屬預約。

為進一步提升處理火化申請效率，港島及九龍聯合辦事處自3月25日起已延長服務時間，食環署亦在4月1日推出「網上火葬申請及預付費用系統2.0」，便利市民及持牌殮葬商透過系統輸入所需資料後，即時列印火化服務申請表格及於網上預付火葬費用。食環署已在九龍聯合辦事處設立服務專櫃，專責處理經網上系統提交的申請，個別火化申請的處理時間因而大幅減省約8成。

發言人再次呼籲殯儀業界優先處理存放於貯存設施的遺體，同時呼籲家屬盡快領回離世家人遺體，以辦理後事。食環署在昨日（27日）再聯絡7所持牌殯儀館，得悉殯儀館禮堂在5月上旬的平日仍有約百分之43的餘額可供預訂，而周末及公眾假期有約百分之20的餘額可供預訂。

食環署感謝東華三院響應其呼籲，由昨日起每逢周三於東華三院殯儀服務網站定期向市民公布其3間殯儀館在未來30天可供預訂的禮堂數目。另外，東華三院亦已將其寰宇殯儀館開放3個靈堂供殯儀業界免費用作不設守夜的喪禮的安排延長至5月31日。

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記者：黃穎津