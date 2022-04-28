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六大紀律部隊退休高官加入熱廚房？　前懲教署長胡英明成大熱門

政治 15:31 2022/04/28

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胡英明。

特首選舉候選人李家超本周五公布政綱，據悉，下屆政府的班子人選亦有初步腹稿，當中多名紀律部隊退休高官被視為加入政府「熱廚房」的熱門人選，包括兩名前懲教署署長胡英明和林國良。

有熟悉國情人士指，如何強化管治效能，是新一屆政府的施政重點之一，由於紀律部隊着重完成目標，相信中央有意起用更多紀律部隊人員進入港府核心，大力推動施政步伐，並加強公務員的國家意識。

中方正協助李家超籌組新一屆問責班子，據了解，不少來自六大紀律部隊的退休高官，都被納入各級問責官員人選的考慮名單。其中，現年57歲的前懲教署署長胡英明，去年底退休前夕，曾高調接受電視訪問，稱隨着涉及反修例衝突被捕入獄的人增加，這班人對署方的挑戰較以往更具規模及組織，強調不容監獄成反中亂港基地。另一名前署長林國良，同樣被視為人選之一。

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撰文 : 傅流螢

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