中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？

▲ 李家超同學形容，李有「lady killer」之稱，但對感情專一。（資料圖片））

過往談起特首候選人李家超的軼事，多人會提及其早婚、曾當選「十大好爸爸」、「頁問」等，不過，其昔日同窗今日就在報章，大爆李家超鮮為人知的一面，關於李家超的形容詞，日後將多了︰學霸、思想前衞、「少女殺手」、動靜皆宜等。

李家超在九龍華仁書院的同學、前水務署署長林天星透露，李家超早在中學，已展現出色的社交能力，主動與班上較為安靜的同學搭話，建立友誼，而且談吐幽默有趣。

另有舊生就形容，李當年「白白淨淨」，既會讀書，亦會運動，動靜皆宜，是校內「風頭躉」，印象最深是他當年曾留及肩長髮。又稱李當年不時參加流行派對，有「lady killer（少女殺手）」之稱，但對待感情專一，與妻子在聯誼舞會認識後交往，畢業數年後便結婚。

對於有人質疑李家超學歷，同學、校友均為其抱不平，指其屬全級前42名的A班，林天星更說，李家超成績排名，位列全班前三分之一至四分一，而且還會與同學分享秘訣，推介「天書」。有校友稱，李家超曾在放榜前，已信心滿滿地告知同學，將入讀港大機械工程系，但後來突稱會投考警察，同學都感到愕然，替他可惜。而林天星就話，欣賞李的承擔和勇氣，「當年大學學位少，難得港大收，換作是我，未必能作出同樣選擇，相信他當時一定是經過長時間的考慮。」

另外，律師袁燦華亦爆料指，李家超喜歡打麻將，精通麻將和中國象棋等，「要他讓我先可以贏番一兩次。」

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