【打擊罪行】涉爆竊10宗迷你倉共70萬元財物　拘捕2人

▲ (警方fb截圖)

警方今日（28日）表示，在今年2月至4月期間，接獲共10宗迷你倉爆竊的案件，涉及被盜財物總值約70萬港元，拘捕2人，今日在觀塘法院提堂。

警方東九龍總區重案組第二B隊高級督察甄皓妍表示，在今年2月至4月期間，警方接獲10宗迷你倉爆竊案件，在10宗案件中，主要集中3個位於觀塘迷你倉，而賊人強行打開迷你倉正門出入口，然後用硬物破壞迷你倉鎖頭，再進行爆竊。在10宗案件中，一共偷去價值70萬元物品，主要有紀念價值、收藏價值物品，包括紀念郵票、模型及玉器等。東九龍重案組經過調查，由於受害人在迷你倉儲存物品使用，不是經常到迷你倉，受害人很多時不能及早發現案件及案發時間，增加追查難度。

警方對案件進行分析及搜集情報後，鎖定一男一女，相信他們針對迷你倉進行爆竊，然後轉售偷去的物品圖利，在4月26日早上，探員進行埋伏行動，在油麻地單位，以涉嫌爆竊罪行拘捕一男一女。搜查被捕人疑犯及租住酒店，以及一個霸佔迷你倉，檢獲大量爆竊物。亦發現約值1萬元懷疑冰毒、包裝工具及吸食工具，再以販運危險藥物及管有工具可作吸食毒品用途罪被捕。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒指，建議大廈各出入口實施出入口管制，如操探訪者紀錄冊及安裝閉路電視;而保安人員則時刻保持警覺，希望對追查案件有幫助。經營者要定期更改大門密碼等，用堅固物料建購迷你倉。

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記者：余思嵐