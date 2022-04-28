【好家教偶像】神徒姜糖為頒獎禮賽果引爆罵戰　Anson Lo姜濤展示家教聯手拆彈

▲ 神徒姜糖為頒獎禮賽果引爆罵戰，Anson Lo與姜濤聯手拆彈，被讚有家教！

無論任何表演界別（歌影視、體育、寫作……），偶像級的，必有迷及粉絲。愈紅的，當然人數愈多，絕對正常。

不過，大部分時間，粉絲似潮水，即會漲，也會退。兼且，有真假之分（我就見證過N咁多「收水」粉絲），今天看見A偶像失控尖叫，一轉眼，B偶像冒起，又會過檔去也。

粉絲對偶像來說，非常重要，因會加強自信心、虛榮感及自傲感，如此，表演時才會有光彩。

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但粉絲的出現，也會對偶像造成滋擾。早年，年輕人電台流行時，天天有大量穿着校服粉絲走堂，呆在停車場外呆等偶像DJ出現，一見就瘋狂通街追，結果，幾次出事，或仆倒或衝出馬路時被車撞傷，為電台及DJ帶來無盡煩惱。

另一樣偶像不願見到的事，乃自己的迷「無品」。這種情況出現，多為兩個類似偶像直接激烈競爭，粉絲肉緊到上心上腦，於是，用盡一切方法揶揄、抹黑、踩低……對手偶像。我肥碌感受最深有兩次，一為六十年代的陳寶珠VS蕭芳芳，另一則為八十年代的譚詠麟VS張國榮。兩幫粉絲絕對水火不容，經常在公眾場合用侮辱語言挑釁另一邊的偶像及粉絲。幸而，當年仍未有互聯網，所以，「戰情」尚不太離譜。

今日有感而發，因見日前娛樂版大字標題——「神徒」「姜糖」為賽果引爆罵戰，Anson Lo（盧瀚霆）及姜濤聯手拆彈，表示友情不變云云。

咁做，兩位俾人有「家教」感覺。MIRROR乃近年香港樂壇驕傲，不單十二子，佢哋的歌迷，亦應俾人一種有文化、有品味的形象，才配做香港樂壇代言人呀！

原文刊於《經濟日報》，原題為「愛偶像．請檢點」

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撰文︰曾智華