【360秒人生課堂】投資達人以「豬羊鹿」比喻創業血路　抗癌勇士+視障人士勉勵逆境自強

▲ 《360秒人生課堂》

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》由主持林盛斌（Bob）請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事。

今晚（4月28日）及明天（4月29日）嘉賓分別為抗癌勇士張嘉耀、商舖創業及投資達人李根興，以及自強不息的視障人士嚴俊傑；而兩集的特邀旁聽嘉賓則分別為吳香倫、陳永陸以及江欣燕等。

▲ 《360秒人生課堂》

「豬羊鹿」故事教創業

本周三位嘉賓的共通點，是位位都擁有驚人意志！當中較為人熟悉的李根興，大談其充滿傳奇色彩的創業故事。

他並以「豬羊鹿」三種動物的生鬼比喻，講述自己如何放下專業身段，不顧形象殺出創業血路：「啲專業名銜全部係鹿角，創業有好多難關，你最醜陋嘅嘢會救你一命，記住你要放下鹿角先至會成功。」

李根興並以「豬」及「羊」，分別比喻「盡地一煲」及「還有退路」的投資者，讓大家更貼切了解「絕地反擊」的重要性。李根興的故事分享，獲得香港股市著名評論人及投資策略顧問陳永陸大讚有啟發性。

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抗癌戰士+視障人士勵志分享

已移居澳門與太太生活的張嘉耀，其故事則既勵志又感人。現年只有34歲的嘉耀，八個月前證實患上淋巴癌第四期，縱然明白世事無常，但由於張嘉耀平日生活節制檢點，唔煙唔酒之餘更勤做運動兼有控制飲食，故此突如其來的癌症令他大受打擊，更一度拒絕治療及向外求助，苦了自己亦苦了身邊人。

直到獲得對其生命有著重大意義的契爺苦勸及啟發、加上頓悟到自己人生還可有很多可能，嘉耀脫離自暴自棄地獄：「好掛住香港嘅屋企人，於是變得好積極、好配合（治療），我唔想死，仲有好多嘢想做。記得有前輩講過，心態決定一切，所以選擇咗接納同面對。好得意㗎，你心態變咗事情亦會因而變化。」

除了嘉耀分享自身經歷勉勵大家保持對身邊人和事的熱情，面對逆境也不要放棄外，旁聽嘉賓吳香倫亦分享了患上罕見病皮肌炎後的心路歷程及得著，以自身經歷分享心態如何決定命運。

至於自小已有視障的嚴俊傑，則分享了自己小時候如何在法國扭轉被同學欺凌的命運、回港後如何適應新生活，以及如何以意志及信念力抗逆境衝擊的經驗，來帶出將困境變成「工具」去創造更多可能性，甚有意義。

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