【校長專訪】復課重返校園首要關顧情緒　亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步

▲ 亞斯理衞理小學復課，鄭家明校長首要關顧學生的情緒。

全港中小學及幼稚園於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，位於葵青區的亞斯理衞理小學（簡稱亞小）亦於本周一（25日）復課。學生首日重返校園難掩興奮，在正式上課前，校方先安排活動，鄭家明校長希望小朋友在歡樂的氣氛下復課，再慢慢投入學習及校園生活。

重視學生有幸福感

復課首日，亞斯理衞理小學鄭家明校長在校門歡迎學生回校，他笑言「見到有同學長高，髮型又不同了」，不少學生和家長都跟他分享，他們對復課期待已久。學校為年度主題活動「亞小英熊聯盟」設計了7隻熊仔角色，當日老師粉墨登場扮演熊仔在校門出現，為小朋友帶來驚喜。學生入課室後未正式上堂，而是扭氣球做「英熊」道具。鄭校長分享背後意義︰

小朋友很多情緒無法說出來，可以透過扭氣球動手做去紓緩，回到校園感受歡樂。

▲ 鄭家明校長覺得「小朋友回校最緊要是幸福感」。（黃建輝攝）

鄭校長覺得「小朋友回校最緊要是幸福感」，在一個快樂的環境裡，讓他們正向投入校園生活。他在復課後首個早會上，與學生分享繪本《世界的孩子上學去》，這是關於世界各地學生的上學情況，他們在當中面對不同難度，也有不同歡樂。他希望藉故事令學生明白「辦法總比問題多」，即使面對疫情或其他人生難題，學習不要將事情放大，抱著不放棄的態度積極面對。

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師生跨越網課困境

經過一段暫停面授、上網課的日子，師生總算適應了。任教視藝科的孔慕斯主任表示，疫情下上網課可說是她教學生涯中最大的挑戰，她憶述有一次網上視藝課教整模型，有學生說做不到，她坦言「那一刻真想將手穿越電腦去幫他」，而且網課也較難看出小朋友的情緒。現時師生已跨越困境，她指老師也慢慢累積了網上教學經驗。

▲ 亞小師生經過網課及特別假期後，終在校園重聚。（學校提供相片）

嚴天樂主任分享，進行網課確實需時適應，亦要面對很多新的變化，但從正面角度來看，教學團隊得以善用電子平台，加強小朋友的學習動機，促進學習成效。趙校長認為疫情下教學正是「有危便有機」，透過電子學習及復課後的生命教育課程，帶領學生在正向氛圍投入學習。

關顧學生也關心老師家長

除了關顧學生外，鄭校長也關心老師和家長，有感老師也需要「充電」，先照顧自己才能好好照顧學生。他指出，「老師需要的能量是回到教育初心，思考我們在工作中如何幫助同學成長。」在疫情下，不單只學生遇上挑戰，家長亦要適應新的步伐，鄭校長感謝家長對學校的信任。

家長和學校好似飛機的兩翼，幫助小朋友展翅高飛，是家校互相合作。

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鄭校長期望師生與家長都能持守亞小的核心價值「最好的我們成就最好的我」，他解釋最好的我不是和別人比較，而是和自己比較，「比昨天的自己進步」。他鼓勵學生︰

不要望住別人怎麼跑步，要有自己的步伐、自己的節奏。一天少少的進步，經過一段時間去回望人生，可能進步已經很遠。

設計「英熊」貫穿跨學科活動

亞小自本學年推出3年計劃「亞小英熊聯盟」，嚴天樂主任表示，設定故事背景為7位「英熊」從童話世界來到亞小，他們原本各自擁有超能力，但來校途中遇上宇宙風暴，令他們失去了原來的能力。學校每月安排一個「英熊」登場，並設定跨學科任務，有班際也有個人挑戰，最後學生和家長將一起參與限時任務。

這項活動設計了專屬的手機應用程式，學生完成任務可獲得「寶石」，通過儲寶石來為「英熊」重獲能力。嚴主任續說，小朋友可以如打機般以寶石換取虛擬獎勵，例如選擇角色，同時設有實體獎勵，可以玩籃球機、在學校電影院看電影等。

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記者︰駱秀玲