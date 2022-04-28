【COLLAR新歌】COLLAR即將推出寶礦力廣告歌　伴隨樂迷揮灑青春汗水

▲ COLLAR為寶礦力水特主唱的首支廣東話廣告歌《Gotta Go！》。

人氣女團COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling），接下寶礦力水特廣告代言，是首個全員接拍的廣告！

繼8位成員的個人版本廣告逐一登場後，她們為寶礦力水特主唱的首支廣東話廣告歌《Gotta Go！》也即將於明天（4月29日）推出。

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新歌《Gotta Go！》

出道3個多月的COLLAR，繼《Call My Name!》、《Never-never Land》後，帶來第三首團歌兼廣告歌《Gotta Go！》，歌曲將於明天晚上8時播出MV、於各大音樂平台上架。

COLLAR的官方IG也公佈廣告的相片以宣布這個好消息，相信一眾粉絲也期待已久呢！

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展現青春活力

8位成員在影片中外套配背心Bra Top，服裝顏色為品牌標誌的藍色、白色，各人大騷活潑一面。

寶礦力官方IG寫道：「#寶礦力水特 x @collar.weare 全新代言廣告即將來襲！你準備好以一身爽快，迎接史上最團結嘅汗水力未？」

▲ （Instagram圖片）