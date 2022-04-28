  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (週四) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR新歌】COLLAR即將推出寶礦力廣告歌　伴隨樂迷揮灑青春汗水

娛樂 16:33 2022/04/28

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

COLLAR為寶礦力水特主唱的首支廣東話廣告歌《Gotta Go！》。

人氣女團COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling），接下寶礦力水特廣告代言，是首個全員接拍的廣告！

繼8位成員的個人版本廣告逐一登場後，她們為寶礦力水特主唱的首支廣東話廣告歌《Gotta Go！》也即將於明天（4月29日）推出。

最新影片推介：張明偉專訪

新歌《Gotta Go！》

出道3個多月的COLLAR，繼《Call My Name!》、《Never-never Land》後，帶來第三首團歌兼廣告歌《Gotta Go！》，歌曲將於明天晚上8時播出MV、於各大音樂平台上架。

COLLAR的官方IG也公佈廣告的相片以宣布這個好消息，相信一眾粉絲也期待已久呢！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

展現青春活力

8位成員在影片中外套配背心Bra Top，服裝顏色為品牌標誌的藍色、白色，各人大騷活潑一面。

寶礦力官方IG寫道：「#寶礦力水特 x @collar.weare 全新代言廣告即將來襲！你準備好以一身爽快，迎接史上最團結嘅汗水力未？」

（Instagram圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女團COLLAR】COLLAR親製生日禮物孝敬經理人戴穎　Wing：第一次收咁有心機嘅禮物
12:29 2022/03/31
【女團COLLAR】COLLAR親製生日禮物孝敬經理人戴穎　Wing：第一次收咁有心機嘅禮物
【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛
16:01 2022/04/05
【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛
【COLLAR成員】寶礦力廣告第6位成員登場　許軼展現甜美笑容騷豐滿身材
16:12 2022/04/18
【COLLAR成員】寶礦力廣告第6位成員登場　許軼展現甜美笑容騷豐滿身材
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
17:06 2022/04/16
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
【CHILL CLUB】花姐拍手鼓勵MIRROR+ERROR　COLLAR後台找欣宜Jay集郵【多圖】
18:54 2022/04/25
【CHILL CLUB】花姐拍手鼓勵MIRROR+ERROR　COLLAR後台找欣宜Jay集郵【多圖】

你可能感興趣

【女團COLLAR】COLLAR親製生日禮物孝敬經理人戴穎　Wing：第一次收咁有心機嘅禮物
12:29 2022/03/31
【女團COLLAR】COLLAR親製生日禮物孝敬經理人戴穎　Wing：第一次收咁有心機嘅禮物
【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛
16:01 2022/04/05
【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛
【COLLAR成員】寶礦力廣告第6位成員登場　許軼展現甜美笑容騷豐滿身材
16:12 2022/04/18
【COLLAR成員】寶礦力廣告第6位成員登場　許軼展現甜美笑容騷豐滿身材
COLLAR 組合 歌手 沈貞巧 李芯駖 王家晴 陳泳伽 蘇芷晴 許軼 邱彥筒

最高瀏覽

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
16:19 2022/04/27
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
今日 10:37
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
15:50 2022/04/27
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活