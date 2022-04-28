【曾江離世】薛家燕憶起小時侯曾江教她做功課　哽咽：唔相信咁樣就走咗　

▲ 薛家燕哽咽：唔相信咁樣就走咗，憶起小時侯曾江曾教她做功課。（薛家燕提供）

資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，享年87歲。曾江女兒曾慕雪今日到殮房認屍，（28日），感謝各界關心，又說相信爸爸會收到大家對他的愛，詳情即看：【下一頁】。

曾江的老友薛家燕回覆TOPick時指，昨日接到曾江的死訊，語帶哽咽表示「根本就接受唔到，唔相信咁樣就走咗」，相當不捨得曾江。薛家燕提到，上年差不多的時間與曾江為香港電影資料館慶祝20周年活動進行了一個訪問，與曾江及熊雪妮（雪妮姐）細談當年從影經過、合作的趣事，一同懷緬過去，談笑風生。

做完個節目仲話遲啲一齊食飯，多啲聚吓，但點知過年嘅時間疫情嚴重，好可惜無辦法再見到佢啦

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薛家燕指，曾江在眾人眼中是演技精湛、學識豐富、樣樣皆能的一個人，與他工作獲益良多。薛家燕憶起，在她10多歲是一名小演員時，曾江更有教導她功課。

薛家燕透露，昨日與陳寶珠、蕭芳芳聊天時，都對曾江離世感可惜、十分傷感、難過，但願曾江一路好走，他的家人節哀順變。

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記者：李榮忠