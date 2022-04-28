【第五波疫情】本港今日新增413宗確診及陽性個案　港現第2宗BA.5變種病毒個案【不斷更新】

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（28日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

【16:45】

劉家獻指，就有康復者出現「長新冠」徵狀，公院會安排曾入院新冠病人覆診，不同醫療部門會因應病人情況安排醫療服務，康復者可參加中醫療門診別診療服務，當局會對康復者提供10次免費中醫服務診療，會問清楚病人有否不適或後遺症。

【16:40】張竹君回應曾江倒斃檢疫酒店

資深著名藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。張竹君指，返港人士如有需要特別照顧，可申請照顧者入酒店陪同，當局會檢視有否需要加強對檢疫者的安排。

【16:37】過去24小時共呈報5宗死亡個案

劉家獻指，過去24小時共呈報5宗死亡個案，涉4男1女。詳情即看：【下一頁】

【16:33】今接獲10宗學校呈報個案

張竹君表示，當局今接獲10宗由學校呈報的陽性個案，涉9名學生及1名學校職員。詳情即看：【下一頁】

【16:33】本港出現第2宗Omicron BA.5個案

張竹君指，本港出現第2宗Omicron BA.5個案，涉及一名40歲男子，已打2針復必泰，他於4月23日從南非抵港，到港驗出陽性後送往酒店隔離。

【16:30】今日新增413宗陽性個案

本港今日新增413宗陽性個案，累計逾119萬宗確診；其中206宗核酸檢測陽性個案、207宗屬快速檢測陽性呈報，以及24宗輸入個案。

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記者：TOPick 港聞組