【復課神器】減輕港媽工作量　朱薰真人實測分享超好用電動鉛筆刨

全港學校陸續恢復面授課程，而育有9歲兒子及5歲半女兒的DJ朱薰就為仔女準備了「復課神器」電動鉛筆刨為復課做好準備！朱薰非常有心拍片進行真人實測，更將片段放上網與一眾港爸港媽分享。

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本來她想減輕自己的工作的她，想不到電動鉛筆刨變成了仔女的新玩具，她笑言自己一支筆都未刨過！而女兒更拿出一盒顏色筆刨，見她拿著整盒已經刨好的顏色筆，排得整整齊齊，她一臉滿足地說：「使再刨筆刨到爛咗手指！」貼文一出港爸港媽們紛紛留言「神器」在那裡購買？會不會很容易一路刨晒成支筆?朱薰再出Post解答家長疑問，認真有心！

▲ 阿女刨晒成盒顏色筆！

朱薰表示於個電動鉛筆刨，大家反應熱烈，有九萬幾人問喺邊度買，一次過答，她說：「動鉛筆刨購自網上丫麻桑（Amazon），裡面還有很多不同的款色，及不同的價位，此款電動鉛筆刨設有auto stop功能，刨好就會自己停。」

▲ 囝囝表情都交足戲呀。

有網友問刨埋顏色筆會不會有影響，她說：「如果有閒錢而屋企又有位放，最好就是買兩個，一個刨鉛筆，一個刨顏色筆啦！我冇閒錢同埋屋企唔夠位擺，而且呢個鉛筆刨寫明可以刨鉛筆同埋顏色筆的，應該襟用啲呱。」她又分享指電動鉛筆刨是用濕電的，不過是外國插頭，所以要自己加一個轉換器。朱薰又表示自己是「外貌協會」成員，覺得這款樣子不錯，顏色又靚，又刨到多種筆，所以就買了這款。她強調不是賣廣告，只是純分享讓廣大港媽減輕工作量。

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責任編輯︰王明芳