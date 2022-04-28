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【DSE2022】何明華會督中學教職員合唱Mirror名曲為考生打氣　另透過IG分享正向教育貼士

社會 15:56 2022/04/28

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教師們網上大合唱Mirror的《One and All》。（學校提供）

2022年中學文憑在第五波疫情下開考，為向中六同學打氣，香港聖公會何明華會督中學教職員合唱Mirror的《One and All》，又於社交平台分向正向教育貼士。校方早前亦支援正接受隔離檢疫的家庭，向他們派發抗疫物資及新鮮食物。

何明華會督中學考慮到受疫情及停課的影響，中六同學未能和好友及師長們好好道別，加上承受應考文憑試的壓力，為了替學生打氣，教職員特別合唱Mirror《One and All》，並製成影片。校方亦在社交平台Instagram開設「#疫情都要過得好」系列，不同的貼文包括信仰分享、運動練習、感恩信息、小食製作等，與學生分享正向教育小貼士，鼓勵他們積極面對疫情下的生活。

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另外，何明華會督中學早前獲得賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」資助，推出「讓愛流動」計劃。於今年3月疫情高峰時期，校方聯同樂施之手、易處同在事工及網購平台等機構，透過觀塘區內社區組織、學校及宗教團體，聯絡有需要家庭提供及時支援，當中包括電話情緒輔導、食物及抗疫物資供應、提供購物消費券等，共支援300個家庭，協助逾1,000名正接受家居隔離人士。

校方分享，團隊義工將物資送到家居檢疫人士的門外，供他們自行領取。有部份受助家庭住在8層高的唐樓，由於沒有升降機，義工們提著接近16公斤的物資上門。雖然過程一點都不容易，但義工們均認為，能在艱難的時刻協助有需要的家庭，十分有意義。

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責任編輯：黃悅晴

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