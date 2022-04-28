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【復課】今接10宗學校呈報陽性個案　涉9名學生及1名學校職員

社會 16:34 2022/04/28

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全港學校復活節假期後陸續復課。（資料圖片）

本港第五波疫情放緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（28日）出席疫情記者會，交代疫情最新發展。本港今新增413宗確診個案，今日沒有新增院舍個案。

張竹君表示，今日有624間學校已恢復面授課，當局今接獲10宗由學校呈報的陽性個案，涉9名學生及1名學校職員，7人經快速測試確診，3人經核酸檢測確診。有關學校早前未有呈報確診個案。

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記者：黃悅晴

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