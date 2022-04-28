【珍惜食物】百佳惜食堂推「智賞捐」收集乾貨食物　首階段目標回收15萬公斤助基層

▲ 百佳超級市場董事總經理任良安指，計劃六月中旬起於50間指定分店擺放食物捐贈機。（陳麗娜攝）

疫情之下基層對食物捐贈需求增加，百佳與惜食堂6月中推出智能食物捐贈項目「智賞捐」，在全港50間百佳分店設置食物回收機，鼓勵市民捐贈食物，每捐一公斤可獲贈50分易賞錢積分，可當1元使用。首階段計劃目標收集15萬公斤乾糧，包括米、餅乾等，捐贈予基層等有需要人士。

「智賞捐」智能食物捐贈機配備輕觸式互動屏幕，顧客可用易賞錢或智惜食手機應用程式掃描二維碼，又或以非會員身份使用八達通啟動機器，然後將捐贈食物放入機器內。一部機器可容納15公斤食物，內設有重量感應器，當機內7成滿時會自動通知惜食堂職員回收。

百佳超級市場董事總經理任良安指，計劃六月中旬起於50間指定分店擺放食物捐贈機，以配合百佳50周年，期望計劃推行首半年可收集15萬公斤食物，其後觀察計劃推行情況及運作，預計於第二階段再將更多機器擺放到更多店舖內，以方便顧客。

惜食堂創辦人董愛麗期望，收集到的食物可製作成飯餐，免費供應給有需要的市民，特別是受第五波疫情影響的人，自2月疫情回升至今已新增逾萬人申請支援，對比2月以前只有3000千人需要援助，急增逾3倍。

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記者：陳麗娜