【好人好事】車主感激遇上熱心暖男幫入咪標　留下紙條：替你入了15分鍾

▲ 有車主遇上熱心男幫入咪標！

人間有愛！泊車最重要是「入咪標」，一但過時更會不幸「被抄牌」！近日有網民於社交平台群組分享一張相片表示感激，因為有人寫下紙條，替事主「入咪標」，令事主成功避開抄牌，一眾網民大讚：「好人好事」！

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今日（28日）有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發佈了一張相片，相片中可見有人寫下了紙條：「剛抄牌，替你入了15分鍾，下次別掉以輕心了，8:30 a.m.」，事主於帖文中表示感激，希望有人認投所寫下的紙條。

▲ （圖片來源：Facebook群組）

帖文一出，引來大批網民留言指寫下紙條的人「好有愛」、「呢啲真正好人好事」、「好人好事，一生平安」、「有運行呀！」不過亦人有留言指：「係好心，但不能鼓吹，若果個個人行過都幫人入錶，咁仲有得等位泊？」樓主亦只望可答謝寫下紙條的人，替他避開抄牌一劫。

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責任編緝：王明芳