【逃獄兄弟2】黃德斌跟發哥跑山磨練鬥志　張繼聰自爆揀未來女婿準則

▲ 兩位陽剛型男演員同樣熱愛運動。

型男黃德斌張繼聰有不少共通點，除了同樣高大有型，戲路也愈來愈似，張繼聰拿手的喜劇，也遇上《大叔的愛》KK這位對手了。此外，阿聰和德斌都是運動癡，講起跑步行山，兩個大男人就有講不完的話題。

張繼聰黃德斌在去年《逃獄兄弟》已曾合作，因影片在內地票房和口碑不俗，因而促成再拍兩集成《逃獄》三部曲。二人在《逃獄兄弟2》再碰頭，張繼聰是原原本本安份出出冊的資深監犯，卻被時勢迫到要出逃；而黃德斌是為求上位不擇手段的獄警，因命運際遇，注定勢不兩立。

黃德斌拍這套戲時，正值電視上播《大叔的愛》，向來形象較嚴肅的黃德斌，突如其來的喜感，跟《逃獄兄弟2》的陰沉極大對比，連導演都覺像德斌像精神分裂。他笑道：「其實演員是好被動，當然我都想做不同類型的角，也要看團隊對你是否信任，不是說自己想轉就轉。」

▲ 黃德斌戲中演陰險的獄警，利用囚犯令自己上位。

自困愁城便如坐牢

參演《逃獄兄弟》，黃德斌和張繼聰最大感受，是因影片主要是監獄場景，故甚少女演員的戲。阿聰笑言：「拍男人戲，最舒服是減少了等化粧整頭的時間，而且多數是穿犯人衫，所以都可以好快埋位，最慘是夏天要拍冬天戲，常要穿著監倉的厚衣。」黃德斌便指這便是演員辛苦的地方，經常要上山落水，但拍戲正正就是群體一同努力的成果。

監獄是電影場景，也可以是一種象徵隱喻，張繼聰坦言每個人都會遇上低潮逆境，在不如意時，感覺也如在監牢中，四處盡是壓迫。「在讀書時最有一種坐牢的感覺，因為科目或校服都不是自己選，有次返中學表演唱歌，望著四周環境，感覺都挺似監獄，這就是心態問題，監獄不一定是外在，當自己鑽了牛角尖，自困愁城，已經是一座內心監獄，所以我都注重心靈自由，常會自我開解，不要把問題困在心裡。」

▲ 張繼聰笑言在戲中主要是「食腦」，故危險的動作場面不用參予。

黃德斌也有過來人的感受，他稱人生一定會起跌，就看你如何看待，有時也要去面對現實。「接受必然出現的高高低低，沒有低潮何來高潮，明白了人有逆境，就去勇敢面對，不要逃避，只懂沉淪下去沒有意思，只要面對和接受它，如果你沒有準備好，別人又怎會給你工作呢？」

靠跑步行山減壓

做男人要勇於承擔，但有時壓力太大，亦要懂得去紓解，近年愛上駕電單車的張繼聰，同樣熱愛跑步。「因為兩者都需要專注地進行，自然令腦袋放低其他煩惱，只享受那一刻的感覺，尤其跑步，我也是靠教練去鞭策，要我沿馬路、隧道去跑兩小時，真係好甘，但跑步身體釋放了安多酚，像完成了一件大事，人也會開朗些。」

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德斌亦是每遇壓力，就會去行山或跑步作調劑。「最初跟發哥（周潤發）一齊跑步，他專揀斜路，行都辛苦，何況跑，但今次跑到了，下次又挑戰更斜的路，漸漸竟然喜歡上。早前因疫情沒有工作，便天天早上去跑步，每日由8公里漸增到12公里，好多人見我突然瘦了，以前我有病，其實只是對跑步上了癮，人也愈來愈開心。」

阿聰更笑言，將來女兒的擇偶標準，必須是要熱愛運動。「我試過打風、街上水浸都照跑，能克服跑步困難的人，意志力也不會太差。長跑是一種心態，就算有多大挑戰，都要學懂以從容去面對，我很喜歡這種正面的態度，為跑步賦予意義。」黃德斌十分認同：「喜歡運動的人，都是有自律性，有意志力，也更能夠面對壓力。」

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記者：陳家昌