【死亡個案】再多5人病歿　60歲婦在家暈倒2小時送院隨後不治

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（28日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1,625名病人留醫，再多2人嚴重，目前有11人在深切治療部留醫；當局昨再呈報5宗患者離世，涉4男及1女，年齡介乎60至95歲，其中有3人來自院舍，4人無打針，1位打2針，4人為65歲以上。其中一個60歲女病人有高血壓、乙型肝炎、晚期肝癌，在4月15日在家中廁所跌倒後昏迷近兩小時，其後送往博愛醫院急症室，情況不斷惡化至昨日離世。

另外，過去1日亦再多243名病人康復，其中165人已出院。

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記者：李榮忠